La Bolsa de París cierra en rojo (-0,21 %) y termina con un descenso semanal (-0,57 %)

París, 12 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este viernes a la baja (-0,21 %), hasta los 8.068,62 puntos, y terminó con un descenso semanal (-0,57 %).

El selectivo francés reaccionó con caídas la tendencia a la baja de los mercados de Estados Unidos, lastrados por la cotización de las tecnológicas.

De entre los 40 componentes del selectivo, 21 cerraron al alza, dos sin cambios y 17, a la baja.

Lideraron las caídas la consultora Capgemini (-2,80 %), el grupo de componentes eléctricos Legrand (-1,63 %) y el grupo industrial Schneider Electric (-1,57 %).

Evitaron mayores caídas valores como el fabricante automóvil Renault (+2,43 %) y el fabricante de microchips STMicroelectronics (+1,70 %) . EFE