Joaquín Prat, encantado con la elección de Carlos Sobera como 'sucesor' de su padre en 'El precio justo'

Triunfando en las tardes de Telecinco con 'El tiempo justo', Joaquín Prat no se ha perdido este miércoles la cena de Navidad de presentadores de Mediaset para brindar por los éxitos del año que está a punto de terminar, y los que vendrán en 2026.

Bromeando con que "me da pereza y vengo por cumplir porque me hubiese quedado viendo el partido del Madrid', el periodista ha apuntado entre risas que lo mejor de la noche es sin duda "ver a los compañeros. Hay algunos con los que tienes más feeling que con otros y, oye, lo pasas bien, saludas... porque me llevo bien con todo el mundo".

Haciendo balance de este 2025 en el que ha cambiado las mañanas de Mediaset por las tardes, Joaquín ha dejado entrever que pronto nos enteraremos de "una cosa muy buena, una cosa maravillosa" que, como ha asegurado, no tiene nada que ver con sus planes de boda con su novia Alexia Pla, ni tampoco con un nuevo cambio de programa u horario: "No, no, qué va, qué va, no, no. Virgencita que me quede como estoy, por favor. Soy un privilegiado, un afortunado".

Hace unos días se confirmaba que Carlos Sobera será el presentador del nuevo 'El precio justo' que estrenará Telecinco próximamente, convirtiéndose así en el 'sucesor' del inolvidable Joaquín Prat. ¿Qué opina su hijo? Como ha confesado con sinceridad, "Carlos es un fenómeno, pero es muy difícil hacerlo igual de bien que mi padre en 'El Precio Justo'". "Es que es muy jodido. Claro, es que hay formatos que son el presentador, y otros formatos que son el formato en sí mismo. En caso de 'El Precio Justo', ya se lo dije a Carlos, es el mejor que podían haber elegido. Para 'El Precio Justo', sin ninguna duda" se ha mojado.

Con las fechas más entrañables del año a la vuelta de la esquina, el presentador ha revelado que "para mí Navidad es Nochebuena y Navidad. El resto me sobra, y el fin de año me da una pereza que no te puedo contar. Me parece absurdo. Es que huyo del fin de año.