Hong Kong crea un comité para esclarecer el incendio que dejó al menos 160 muertos

Hong Kong, 12 dic (EFE).- El jefe del Ejecutivo hongkonés anunció este viernes la constitución de un comité autónomo para investigar el incendio del complejo residencial Wang Fuk Court, un siniestro con al menos 160 fallecidos, que deberá presentar conclusiones en un plazo máximo de nueve meses y divulgar íntegramente sus resultados, con margen para aplicar procedimientos simplificados.

El grupo estará presidido por el responsable de la autoridad electoral y contará con dos miembros con amplia trayectoria en la administración. El Gobierno garantizó acceso total a documentación, cooperación de los departamentos implicados y apoyo técnico para acelerar la recopilación de información.

El mandato abarca la revisión de normas de protección, control de obras, mantenimiento de instalaciones, homologación de materiales y operatividad de los dispositivos contra incendios, así como el análisis de posibles incompatibilidades en toda la cadena de construcción.

También examinará prácticas irregulares en el sector de la conservación, incluida cualquier forma de connivencia, y valorará si el marco normativo vigente permite depurar responsabilidades de manera adecuada.

El Ejecutivo defendió esta fórmula por su mayor rapidez y flexibilidad, siguiendo modelos utilizados en investigaciones tras accidentes anteriores.

La investigación oficial avanza en paralelo a múltiples pesquisas administrativas y policiales. Hasta ahora, 21 personas han sido detenidas por la policía y la Comisión Independiente contra la Corrupción por supuestas irregularidades vinculadas al proyecto de rehabilitación de Wang Fuk Court, donde se originó el fuego.

Las llamas se propagaron rápidamente cuando los paneles de espuma instalados sobre las ventanas se incendiaron y rompieron los vidrios, permitiendo que el viento extendiera el incendio de un edificio a otro.

Aunque las pruebas iniciales indicaban que la malla utilizada era adecuada, nuevas muestras recolectadas en todos los niveles revelaron que siete de los veinte puntos analizados no cumplían con las normas, lo que apuntaría a un intento de los contratistas por abaratar costos.

Entre los arrestados figuran directores de empresas clave de la cadena de suministro, incluidos responsables de la consultora Will Power Architects y del contratista principal Prestige Construction and Engineering, así como personal directivo de empresas de gestión y mantenimiento, y la subcontratista encargada de los sistemas de protección contra incendios.

Asimismo, el Colegio de Arquitectos inició un procedimiento por supuestas vulneraciones de sus normas deontológicas, y la Autoridad de Servicios de Gestión Inmobiliaria examina la actuación de los responsables del edificio por posible mala praxis.

También se han activado mecanismos disciplinarios en organismos internacionales como el Instituto Colegiado de la Construcción y el Instituto Colegiado de Árbitros.

Por su parte, el Departamento de Bomberos revisa la situación de Victory Fire Engineering, que figura como contratista autorizado en materia de instalaciones contra incendios y abastecimiento de equipos portátiles.

El Departamento de Edificios recordó que los contratistas registrados pueden enfrentarse a procesos penales y medidas disciplinarias si se confirman negligencias o vulneraciones de la ordenanza de construcción.

En paralelo, las autoridades han intensificado la inspección de redes de andamiaje tras detectarse certificados de seguridad presuntamente falsificados en seis complejos residenciales. EFE