Fiscal general de Nueva York celebra restitución de fondos para evitar desastres naturales

Nueva York, 12 dic (EFE).- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, celebró este viernes la restitución de fondos destinados a evitar desastres naturales en EE.UU., que fueron retirados por el Gobierno de Donald Trump el pasado abril.

La Administración del republicano puso fin ese mes al programa de Construcción de Infraestructuras y Comunidades Resilientes (BRIC, en inglés), que asigna miles de millones de dólares a la prevención de catástrofes naturales.

Esta iniciativa pertenece a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), cuyos programas han sido criticados por Trump en múltiples ocasiones desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

La Administración Trump suspendió en abril los 3.600 millones de dólares que planeaban destinarse al programa y dijo que no otorgaría a la iniciativa otros 882 millones previstos para el próximo año.

El juez federal Richard G. Stearns, de Massachusetts, impidió ayer que la Administración cancele este programa, asegurando que su decisión de prescindir de él es "ilegal", según The New York Times.

En un comunicado divulgado hoy, Letitia James celebra la orden del magistrado y asegura que el BRIC ayuda a los estados a "salvar vidas".

"Esta decisión supone una gran victoria para los neoyorquinos y para millones de personas en todo el país cuyas vidas y medios de subsistencia se vieron amenazados por el imprudente intento de eliminar este programa", afirma.

El BRIC proporciona asistencia financiera y técnica a los estados y apoya la construcción de infraestructuras como refugios de evacuación o muros contra inundaciones.

En concreto, el estado de Nueva York cuenta con 38 proyectos BRIC por un valor total de más de 380 millones de dólares, y la ciudad, "especialmente vulnerable a inundaciones", espera recibir más fondos para 19 proyectos diferentes, según el comunicado.

La orden del juez responde a una demanda interpuesta en julio por una coalición de veinte fiscales -entre ellos Letitia James- y los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.

En la querella, los demandantes advertían de que no contar con los recursos asignados por BRIC había sido devastador para los estados, que se vieron obligados a retrasar, reducir o cancelar cientos de proyectos de mitigación que dependen de estos fondos. EFE