Eritrea se retira de la IGAD por "desempeñar un papel perjudicial" para sus miembros

Adís Abeba, 12 dic (EFE).- Eritrea informó este viernes de que se retiró formalmente de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, en inglés), bloque económico de ocho países de África oriental, argumentando que "desempeña un papel perjudicial" para sus Estados miembros.

“Desde 2005, la IGAD no sólo no ha satisfecho las aspiraciones de los pueblos de la región, sino que ha desempeñado un papel perjudicial, convirtiéndose en una herramienta contra los Estados miembros afectados, en particular Eritrea”, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores eritreo en un comunicado.

“Lamentablemente, la IGAD ha incumplido y continúa incumpliendo sus obligaciones estatutarias, socavando así su propia relevancia y mandato legal”, agregó el documento.

Para Eritrea, la organización “perdió su mandato y autoridad legal”, no ofrece ningún beneficio estratégico perceptible sus miembros y tampoco contribuye “sustancialmente a la estabilidad de la región”.

Eritrea reactivó su membresía en la IGAD en junio de 2023, tras supenderla en 2007, con la esperanza de que la organización “atendiera su llamado a la reforma y rectificara sus antecedentes”.

El país africano recordó que, durante 1993, desempeñó un papel clave en la revitalización de la organización y colaboró con otros Estados miembros para fortalecerla, promover la paz regional y la integración económica.

La IGAD tiene como objetivo promover la cooperación y la integración regional entre sus Estados miembros, buscando mejorar el bienestar de todos los ciudadanos. Actualmente, la presidencia rotatoria de la organización corresponde a Yibuti.

Creada en 1996 para reemplazar a la Autoridad Intergubernamental sobre la Sequía y el Desarrollo, está formada por ocho países, entre ellos Etiopía, con quien Eritrea mantiene relaciones tensas tras su independencia en 1993, que dejó a Adís Abeba sin salida al mar Rojo. EFE