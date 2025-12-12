Agencias

El PSOE considera "falta muy grave" la conducta de Salazar y expedienta a su número dos, pero no irá a la Justicia

El PSOE ha concluido en su informe sobre los presuntos casos de acoso del exdirigente Francisco Salazar que incurrió en una falta "muy grave" y también ha abierto expediente a su mano derecha en Moncloa, Antonio Hernández, pero no acudirá a la Fiscalía para presentar los casos.

Así lo ha anunciado la secretaria de Organización, Rebeca Torró, en una rueda de prensa este viernes en Ferraz para informar sobre las decisiones del partido tras concluir la investigación abierta sobre presuntos casos de acoso sexual.

La 'número tres' del PSOE ha asegurado que las mujeres que quieran llevar su caso a los tribunales contarán con todo el respaldo jurídico para ello y les ofrecerán ayuda psicológica. No obstante ha indicado que también respetan a la que prefieren no acudir a la vía jurisdiccional.

