El primer ministro de Kosovo confirma que el país recibe migrantes deportados por EEUU

El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, ha confirmado este viernes que el país está recibiendo migrantes deportados por Estados Unidos en el marco de un acuerdo alcanzado con el país norteamericano, con el que ha dicho mantener "buenas relaciones" a pesar de los "desacuerdos" en lo referente a Serbia.

"Cuando Estados Unidos nos preguntó si aceptábamos refugiados procedentes de Afganistán, dijimos que sí inmediatamente. También estamos aceptando a aquellos que Estados Unidos no quiere en su territorio y, si no me equivoco, uno de cada dos de ellos están ahora aquí. Hemos acordado aceptar 50", ha explicado en una entrevista con el canal de televisión Kanal 10.

Kurti, que ha indicado que ha aceptado que en ocasiones las autoridades han criticado la postura de Estados Unidos en lo referente a Serbia, ha expresado que no espera que Washington "adopte la misma postura que tiene Kosovo" en relación al país vecino, con el que mantiene disputas históricas.

"Estados Unidos ha reconocido Serbia pero también reconoce Kosovo. Son nuestros amigos y aliados. Incluso se han convertido en un aliado irreemplazable y un socio vital", ha afirmado, al tiempo que ha destacado la "buena relación entre las partes a nivel comercial, diplomático y militar".

Sin embargo, el pasado mes de septiembre el Gobierno estadounidense indicó que había suspendido de forma indefinida el diálogo estratégico con Kosovo por las acciones del Gobierno al considerar que las acciones de Kurti en el norte de Kosovo, de mayoría serbia, suponían un desafío para los lazos bilaterales --como la propuesta de retirar las matrículas serbias y sustituirlas por kosovares--.

Kurti ha justificado estas acciones y ha asegurado que se trata de un paso al frente para "extender el Estado de Derecho en el norte" de acuerdo con la Constitución y las leyes de Kosovo a pesar de las críticas internacionales.