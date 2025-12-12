El partido de Nigel Farage logra su primer escaño en Escocia en una elección municipal

Glasgow (R. Unido), 12 dic (EFE).- El partido ultraderechista británico Reform UK, liderado por Nigel Farage, acaba de lograr su primer escaño en Escocia por elección directa tras ganar una votación parcial municipal en West Lothian, un resultado simbólico al producirse a menos de cinco meses de que se celebren las elecciones autonómicas del 7 de mayo de 2026.

El candidato de Reform UK, David McLennan, obtuvo el escaño del distrito de Whitburn y Blackburn al lograr 1.177 votos en la elección parcial al consejo local de West Lothian, celebrada el jueves con una participación del 22 % del electorado y bajo el sistema de voto único transferible.

El aspirante del Partido Nacional Escocés (SNP), Callum Cox, quedó en segundo lugar con 1.028 votos, mientras que el candidato del Partido Laborista, Samuel McCulloch, fue tercero con 627 papeletas.

La elección fue convocada tras la dimisión en septiembre del anterior concejal, David Russell, que había abandonado tanto su cargo como el Partido Laborista escocés por el que había sido elegido.

Se trata de la primera victoria electoral directa de Reform UK en Escocia, después de que el partido hubiera entrado en algunas instituciones únicamente a través del transfuguismo practicado en su favor por cargos electos de otras formaciones.

El resultado se produce en un contexto preelectoral, después de que varios sondeos hayan reflejado un aumento del apoyo a Reform UK tanto en Escocia como en el conjunto del Reino Unido, donde el partido de Farage ha llegado a situarse por delante de laboristas y conservadores en algunas encuestas recientes de intención de voto de cara a las elecciones municipales previstas en todo el país para mayo de 2026. EFE