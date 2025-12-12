El juicio por corrupción al encarcelado alcalde opositor de Estambul empieza el 9 de marzo

Estambul, 12 dic (EFE).- El juicio por corrupción al encarcelado alcalde socialdemócrata de Estambul, Ekrem Imamoglu, arrancará el 9 de marzo, según informó este viernes la Fiscalía turca, que pide para él hasta 2.430 años de cárcel, mientras que el acusado denuncia que se trata de un proceso manipulado para eliminar a un rival político.

El alcalde se halla en prisión preventiva desde que fue detenido el 19 de marzo pasado bajo acusaciones de corrupción y sobornos, y fue suspendido de su cargo.

Al ganar las elecciones locales de 2019 Imamoglu, acabó con 25 años de Gobiernos municipales en Estambul del islamista AKP, el partido del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Fue reelegido en 2024 y es el candidato del partido socialdemócrata CHP, líder de la oposición, para tratar de acabar en las presidenciales de 2028 con los 22 años de Erdogan en el poder.

El macrojuicio abarca a 407 acusados de los que 105 se hallan en prisión preventiva, según datos de la Fiscalía citados por la agencia turca Anadolu.

Imamoglu está acusado de numerosos delitos, entre ellos de aceptar sobornos, de blanqueo de capitales, manipular licitaciones, extorsión y fraude.

Por todo ello, la Fiscalía pide entre 849 y 2.430 años de cárcel para el destituido alcalde, mientras que otros acusados afrontan peticiones de entre varios cientos y hasta 1.500 años.

Imamoglu ha rechazado todas las acusaciones y asegura que se basan en especulaciones imprecisas de testigos "arrepentidos" y no identificados, a veces atribuyendo el mismo testimonio a diferentes personas.

El CHP considera que el juicio, al igual que otra docena de procesos en marcha contra Imamoglu, es una maniobra política para impedir que pueda disputar a Erdogan la Presidencia en 2028.EFE