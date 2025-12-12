El Gobierno libanés afirma que Israel prepara una nueva operación militar a gran escala contra Líbano

El ministro de Exteriores de Líbano, Yusef Ragi, ha asegurado este viernes que Israel está preparando una nueva operación militar a gran escala contra el país, en medio del aumento de los bombardeos durante las últimas semanas a pesar del alto el fuego en vigor desde hace más de un año tras trece meses de combates con el partido-milicia chií Hezbolá al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Ragi ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión qatarí Al Yazira que Beirut ha recibido "advertencias" por parte de países occidentales y árabes sobre los preparativos del Ejército de Israel para lanzar operaciones extensas en el sur del país, antes de apuntar que las autoridades israelíes han separado 'de facto' las vías política y militar.

Así, ha sostenido que el Gobierno de Líbano está intensificando sus contactos con socios internacionales para evitar un conflicto abierto y lograr que las "instalaciones públicas" quedan al margen de los ataques israelíes, al tiempo que ha resaltado que las conversaciones con Israel no implican que la ofensiva no sea una posibilidad.

El jefe de la diplomacia libanesa ha destacado que Beirut busca restablecer el Acuerdo de Armisticio de 1949 y ha agregado que el principal objetivo es lograr que Israel ponga fin a sus ataques, que sus tropas se retiren de las zonas que ocupan en la actualidad y la liberación de los libaneses detenidos por las fuerzas israelíes.

Por otra parte, ha criticado la negativa de Hezbolá a entregar las armas y ha argumentado que las mismas "no han tenido éxito a la hora de proteger Líbano, Gaza o Jerusalén", antes de criticar la "interferencia" de Irán en los asuntos internos del país, incluida la "financiación a una organización ilegal", en aparente referencia al partido-milicia.

Ragi ha declinado una invitación de Irán para un viaje oficial a Teherán y ha propuesto mantener conversaciones en un "tercer país neutral", citando como argumento la "ausencia de condiciones adecuadas" para este desplazamiento, en una crítica velada al apoyo del país centroasiático a Hezbolá.

Por último, el ministro ha argüido además que Beirut sigue trabajando para evitar un deterioro de la situación y ha manifestado que el Ejército anunciará antes de fin de año el fin de las labores para controlar las armas al sur del río Litani, tal y como contempla el acuerdo de alto el fuego con Israel, que este mismo viernes a lanzado nuevos bombardeos contra Líbano.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.