El brasileño Igor Thiago, mejor jugador de la Premier en noviembre

Londres, 12 dic (EFE).- El brasileño Igor Thiago, del Brentford, ha sido elegido mejor jugador de la Premier League en noviembre.

Es la primera vez que un futbolista del Brentford se lleva este galardón y el brasileño se ha impuesto en las votaciones a Harvey Barnes, del Newcastle United; a Kiernan Dewsbury-Hall, del Everton; a Jeremy Doku, del Manchester City; a Bruno Fernandes, del Manchester United; a Morgan Gibbs-White, del Nottingham Forest; a Reece James, del Chelsea, y a Declan Rice, del Arsenal.

Igor Thiago fue el jugador de la Premier League con más goles en noviembre, ya que anotó cinco de los siete tantos de su equipo en este mes.

"Esto significa mucho para mí. Estoy muy feliz de llevarme este premio porque significa que mi trabajo en el campo está dando sus frutos. Es una sorpresa para mí, pero ojalá que pueda ganar más esta temporada. Estoy muy feliz y muy orgulloso de mí mismo", dijo Igor Thiago.

El brasileño es segundo en la lucha por la Bota de Oro de la Premier League, con once goles, solo por detrás de Erling Haaland, que acumula quince. EFE

EFE

