El argentino Gonzalo Ferrea es el nuevo técnico de las selecciones juveniles de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 12 dic (EFE).- El técnico argentino Gonzalo Ferrea dirigirá las selecciones ecuatorianas masculinas Sub-17 y Sub-20 con miras a los Sudamericanos del próximo año, indicó este viernes la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

"Le damos la bienvenida a Gonzalo Ferrea, nuevo director técnico de nuestra selección Sub-17 masculina. El profesor cuenta con una larga trayectoria en las categorías juveniles de clubes de Argentina y del país", expresó la FEF en un comunicado.

La FEF precisó que Ferrea comenzará un proceso no solo con la Sub-17, sino también con la categoría Sub-20, con miras a los próximos desafíos, y lo hará "bajo una planificación integrada y un mismo modelo de trabajo".

Para la Sub-17, Ferrea ha estructurado una "planificación progresiva", que contempla unos siete microciclos de preparación, distribuidos estratégicamente a lo largo del próximo año, con énfasis en tres ejes fundamentales: consolidación del grupo, desarrollo individual y construcción de una identidad colectiva de juego.

La FEF añadió que el proceso incluirá partidos amistosos, giras de preparación y una etapa previa directa al torneo de esa categoría.

Mientras que para la Sub-20 tiene previsto una planificación de unos cinco microciclos de preparación, "con seguimiento individualizado de los jugadores en sus clubes, que incluirá giras internacionales pensando en el próximo torneo".

Según el comunicado de la FEF, la designación de un mismo cuerpo técnico para ambas categorías "responde a la visión de construir una transición ordenada" entre la Sub-17 y la Sub-20, "asegurando continuidad en los procesos formativos, con proyección sostenida hacia la selección mayor". EFE