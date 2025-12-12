Derechos Sociales quiere que el maltrato a mascotas para dañar a la mujer se incluya en la Ley como violencia vicaria

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 quiere que el maltrato hacia los animales para dañar a la mujer por parte de su pareja o expareja sea reconocida en el anteproyecto de ley de medidas en materia de violencia vicaria, aprobado en primera lectura a propuesta del Ministerio de Igualdad por el Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre.

"Nuestro Ministerio lo tiene tan claro como que en el anteproyecto de ley de violencia vicaria contra la infancia hemos hecho nuestras observaciones para que sí se incluya la violencia vicaria hacia los animales como un caso más de violencia vicaria", ha asegurado este viernes el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra.

Así lo ha puesto de manifiesto en la jornada 'Recursos municipales contra la violencia de género - Violencia de género y animales de compañía', que ha tenido lugar en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en Madrid.

En este sentido, ha indicado que los animales de compañía que viven con mujeres víctimas de violencia de género "muchas veces también sufren esa violencia".

Igualmente, ha puesto en valor el programa 'ACOPET', que ofrece acogida temporal para los animales de compañía de mujeres víctimas de violencia machista. Así, ha añadido que este año se ha atendido dentro de la iniciativa 100 casos de "unidades familiares rotas por la violencia machista".

Becerra también ha llamado a "proteger" el "vínculo familiar" entre las personas y los animales de compañía para "hacer una sociedad más justa, más igualitaria y más empática".

Por su parte, el secretario general de la FEMP, Luis Martínez, ha subrayado el "compromiso firme y rotundo" de la Federación frente a la "lacra" de la violencia machista. "Nuestra voluntad es intensificar y ser cada vez más eficaces en la prestación de la ayuda a las mujeres, porque las mujeres necesitan seguridad", ha apuntado.

28.000 MUJERES ATENDIDAS EN ATENPRO

De la misma manera, Martínez ha destacado la labor del programa ATENPRO (Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género) y ha agregado que son 28.000 las mujeres que anualmente son atendidas en el mismo.

Respecto a 'ACOPET', ha recalcado la importancia de que "ninguna mujer víctima de violencia de género resida donde resida, quede en la casa del maltratador por no poder encontrar un lugar para que se atienda al animal de compañía".