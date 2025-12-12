'Clair Obscur: Expedition 33' se alza como el gran ganador de The Games Award 2025

Redacción Internacional, 12 dic (EFE).- 'Clair Obscur: Expedition 33' se ha convertido esta noche en el gran ganador de la gala de los Games Awards 2025, los Óscar de los videojuegos, con un total de nueve galardones entre los que se encuentran mejor videojuego del año, mejor dirección y mejor juego independiente.

El juego francés, desarrollado por Sandfall Interactive y publicado por Kepler Interactive, se ha llevado también los premios de mejor dirección de arte, mejor banda sonora, mejor narrativa, mejor debut independiente, mejor juego de rol y mejor interpretación para Jennifer English.

El videojuego de rol, que está inspirado en la Belle Époque, se ha llevado todas las categorías más importantes a las que había sido nominado a excepción de diseño de audio, que ha recaído en 'Battlefield 6'.

La gala de los galardones se celebró esta noche en el Peacock Theater de Los Ángeles y fue presentado por Geoff Keighley.

El premio a la mejor adaptación de un videojuego -que premia a series o películas que han adaptado títulos de videojuegos- ha sido para la segunda temporada de 'The Last Of Us' (HBO).

El mejor premio para móvil ha sido para 'Umamusume: Pretty Derby', mientras que 'Hades II' se ha llevado el galardón al mejor videojuego de acción, y el de mejor juego de acción y aventura ha sido para 'Hollow Knight: Silksong'.

En el apartado de esports, el mejor título ha sido para 'Counter Strike 2' y el premio al mejor jugador se lo ha llevado Chovy -Jeong Ji Hoon de League of Legends.

Durante la gala también se han anunciado la llegada de juegos como 'Star Wars: Fate of the Old Republic', un RPG de acción desarrollado por Arcanaut Studios junto a Lucasfilm Games; '4:Loop' para PS5 y PC y el retorno de 'Mega Man' con 'Megan Man Dual Override', la mítica saga de Capcom que llegará en 2027.

También se presentó 'Gang of Dragon, el nuevo título del creador de 'Yakuza', Toshihiro Nagoshi y el título 'Highguard', el nuevo proyecto de los credores de 'Apex Legends'.

Otros anuncios importantes fueron el regreso de Lara Croft con dos nuevos juegos de Tomb Raider, la nueva expansión de 'Diablo 4', la llegada de 'Total Warhammer 40.000' y un nuevo juego de carreras de la saga Star Wars, 'Star Wars: Galactic Racer', estos dos últimos llegarán a PS5, XBOX y PC.EFE

