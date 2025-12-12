China condena el "militarismo" japonés en víspera del aniversario de la masacre de Nanjing

Pekín, 12 dic (EFE).- El Gobierno chino afirmó este viernes que "el militarismo japonés es el enemigo común de los pueblos del mundo", en vísperas del 13 de diciembre, fecha en la que China conmemora la masacre de Nanjing de 1937, en un contexto de creciente tensión diplomática y militar entre Pekín y Tokio.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que China "no permitirá en absoluto que las fuerzas derechistas japonesas reviertan la historia, que fuerzas externas intervengan en la región china de Taiwán ni que el militarismo japonés resurja".

El portavoz subrayó que Pekín mantiene una postura firme frente a cualquier intento de cuestionar el "orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial".

Guo aseveró que China trabajará junto a "todos los países y personas que aman la paz" para proteger los resultados de la victoria aliada y el sistema internacional de posguerra.

"Instamos a Japón a reflexionar profundamente sobre la historia, extraer lecciones de forma efectiva, romper por completo los vínculos con el militarismo y eliminar sus secuelas con acciones concretas", añadió el vocero.

Cada 13 de diciembre China recuerda la entrada del Ejército imperial japonés en Nanjing en 1937 y la masacre posterior, en la que, según la versión oficial china, murieron unas 300.000 personas, en uno de los episodios más oscuros de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, durante la cual las fuerzas de ocupación niponas cometieron diversas atrocidades en territorio chino.

En las últimas semanas, Tokio y Pekín han intercambiado protestas diplomáticas tras un incidente en el que Japón acusó a cazas chinos de fijar su radar sobre aeronaves niponas al sureste de Okinawa, una versión que China ha rechazado como "desinformación".

A estos reproches se han sumado patrullas aéreas conjuntas de China y Rusia en torno a Japón y Corea del Sur, seguidas por ejercicios aéreos entre Estados Unidos y Japón con bombarderos estratégicos estadounidenses con capacidad nuclear.

La tensión se intensificó después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara el mes pasado que un eventual ataque chino contra Taiwán podría situar a Japón en una "situación de crisis" y justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

Pekín calificó esas palabras de "extremadamente graves" y respondió con una batería de medidas de presión económica y cultural, entre ellas avisos de viaje a Japón, restricciones a productos del mar japoneses y críticas al despliegue previsto de sistemas antimisiles en las islas Nansei. EFE