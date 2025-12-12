Autoridades iraníes confirman la detención de la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

Teherán, 12 dic (EFE).- Las autoridades iraníes confirmaron este viernes la detención de la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, junto con otros activistas, durante una ceremonia en memoria de Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos hallado muerto la semana pasada en su oficina.

“Este arresto temporal se llevó a cabo por orden de la fiscalía y se debió a la expresión de consignas que violaban las normas”, declaró el gobernador de Mashad, Hasan Hoseini, citado por el diario Jorasán. EFE