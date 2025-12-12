Auschwitz abre nueva exposición permanente preparada durante más de 12 años

Cracovia (Polonia), 12 dic (EFE) -Una nueva exposición permanente del Museo de Auschwitz, que es el resultado de más de doce años de preparación, está abierta a los visitantes desde este viernes, en sustitución de la anterior, que databa de 1955.

Como explica la dirección del Museo en un comunicado de prensa, el proyecto de renovación "ha sido un esfuerzo de gran envergadura" y ha cristalizado en una nueva exposición permanente, titulada "Auschwitz – experiencias de los prisioneros del campo", ubicada en los bloques 8 y 9 del antiguo campo Auschwitz I.

Esta sección está dedicada exclusivamente "a las vidas y experiencias de los prisioneros" que llegaron al antiguo campo nazi de concentración y exterminio de Auschwitz.

El director del Museo, Piotr Cywiński, destaca en sus explicaciones que "en un mundo donde la moda son las exposiciones histórico-narrativas, nosotros, de manera muy consciente, dimos un gran paso hacia atrás y presentamos una exposición decididamente más fenomenológica, es decir, no una que defina y cuente, sino una que muestre".

Cywiński también calificó el momento como "muy emotivo" dada la larga preparación que ha precedido a la apertura de hoy.

Los autores del guion son el director Cywiński y el jefe del Centro de Investigación, Piotr Setkiewicz, y ambos han decidido articular la muestra en torno a tres ejes temáticos: el registro de los prisioneros, su vida cotidiana en el campo y la experiencia del cautiverio.

La primera parte aborda el brutal proceso de la transformación del individuo en prisionero, con el corte de pelo, la exposición de la desnudez, la pérdida de las propiedad materiales y la imposición de un número tatuado.

En total, la exposición presenta 153 objetos originales, incluyendo zuecos, uniformes de rayas, cuencos, una silla para cortar el pelo de los prisioneros, un látigo y una batuta de la orquesta del campo.

También se exhiben 2.400 fotografías, 489 documentos de registro y 29 obras artísticas realizadas por supervivientes.

Sin embargo, y como subrayan los responsables del Museo, la intención de la muestra es dirigir la atención de los visitantes al contexto, más que al propio lugar o a los objetos, y que las sensaciones que puedan asaltar al público se transformen en emociones personales.

El Museo Auschwitz-Birkenau se fundó en 1947 en los terrenos de los antiguos campos.

El antiguo campo fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1979 y cada año es visitado por unos dos millones de personas.

Auschwitz fue el más grande de los campos de concentración y exterminio creado por los nazis y funcionó entre 1940 y 1945 cuando fue liberado por el Ejército Rojo.

Se calcula que en Auschwitz fueron asesinadas entre 1,1 y 1,5 millones de personas. El nombre del campo se ha convertido en símbolo por excelencia de la barbarie nazi y el Holocausto.EFE