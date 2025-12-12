Albares garantiza a las mujeres afganas que España no reconocerá a los talibán mientras siga este Gobierno

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado a las mujeres afganas que el Gobierno actual no reconocerá a las autoridades talibán que gobiernan Afganistán desde 2021 mientras siga en el poder y seguirá apoyándolas en su lucha.

"España está firmemente comprometida con Afganistán", ha señalado el ministro durante la inauguración de la conferencia HearUs 2025 "Promoviendo la rendición de cuentas para las mujeres de Afganistán", organizada en la sede del Ministerio en colaboración con la organización Women For Afghanistan y que la prensa ha tenido que seguir en streaming.

"Os garantizo que, mientras yo sea ministro de Asuntos Exteriores de España, jamás habrá un reconocimiento al gobierno talibán que no es legítimo. Mientras éste sea el gobierno de España, jamás habrá un reconocimiento al gobierno talibán" que controla el país desde agosto de 2021, ha recalcado.

Albares ha asegurado que España está comprometida desde el primer momento con los afganos y respalda los diferentes mecanismos de investigación y rendición de cuentas contra los talibán. "No puede haber paz sin justicia, ni justicia sin rendición de cuentas", ha esgrimido.

El jefe de la diplomacia ha tenido palabras de elogio hacia las mujeres afganas y su valentía. "Nada ni nadie puede parar el empuje de quienes tenéis sed de libertad, de quienes defendéis vuestros propios derechos, de quienes estáis al lado de la justicia y la humanidad", ha afirmado.

"Nadie os va a parar porque vosotras elegisteis el camino difícil, también el camino más valiente. Decidisteis hablar cuando os pedían silencio, elegisteis reclamar vuestros derechos cuando os querían discriminar, decidisteis organizaros cuando os querían separar y encerrar en vuestras casas", ha añadido.

"Y hoy estáis aquí una vez más manteniendo ese pulso, que sentimos con más fuerza, que nunca para decirle al mundo entero que cuando la palabra libertad la dice quien ha sufrido opresión y violencia se convierte sin duda en la palabra más bella de la humanidad pero también en una resistencia que nada puede apagar", ha resaltado el ministro.

Según Albares, al defender sus derechos las mujeres afganas están defendiendo "la democracia y la libertad" pero también "la misma idea de humanidad que compartimos todos". "Y por eso esta es una lucha, vuestra lucha, que nos afecta a todos. Y si la discriminación y la desigualdad no conocen fronteras, tampoco tienen que conocer fronteras la lucha contra ello", ha defendido.