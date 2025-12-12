Agenda informativa multisoporte América para el viernes 12 de diciembre de 2025

VENEZUELA

- Venezuela y EE.UU. continúan su pulso tras la confiscación de un petrolero en el Caribe, con las nuevas sanciones de Washington a tres sobrinos de Nicolás Maduro y los contactos venezolanos de alto nivel, especialmente con Vladímir Putin, en busca de apoyo diplomático.

- El Gobierno de Venezuela asegura que EE.UU. ha suspendido el vuelo de deportación de ciudadanos venezolanos previsto para el miércoles, una interrupción de la única cooperación que existe entre Washington y Caracas y que se mantenía pese a las tensiones y las cancelaciones de las aerolíneas.

ESTADOS UNIDOS

- El veterano de guerra Bryan Stern, fundador de Grey Bull Rescue -la organización internacional de rescate que facilitó la salida de Venezuela de la opositora María Corina Machado para asistir a la ceremonia del Nobel de la Paz en Noruega- convocó este viernes una rueda de prensa virtual desde Tampa (Florida). (foto) (video)

- ¿Qué hay detrás de la incautación de EE.UU. a un buque con petróleo venezolano? (foto) (video)

- Uno de cada tres latinos que votaron por el presidente estadounidense, Donald Trump, en las últimas elecciones expresa arrepentimiento o decepción por las políticas adoptadas por el mandatario y culpan al Partido Republicano del aumento de los costos, según una encuesta realizada por organizaciones civiles. (foto) (video)

- Organizaciones civiles realizan una rueda de prensa para discutir las conclusiones de una encuesta sobre la caída del apoyo latino al presidente estadounidense, Donald Trump, por su política monetaria. (foto) (video)

- Una jueza emitió una orden para prohibir temporalmente que detengan de nuevo a Kilmar Ábrego, el migrante salvadoreño que fue devuelto a Estados Unidos tras una deportación irregular a El Salvador recientemente liberado de un centro migratorio en el estado de Pensilvania. (foto)(video)

- El empresario surcoreano Do Kwon, fundador de Terraform Labs y conocido por su papel central en la crisis de las criptomonedas de 2022, fue condenado a 15 años de prisión tras declararse culpable de fraude relacionado con el colapso de sus criptodivisas TerraUSD y Luna, cuyo valor conjunto superaba los 40.000 millones de dólares. (foto)

- Jóvenes mexicanos nacidos en Estados Unidos participan este año en el recorrido de la carrera de relevo de la Antorcha Guadalupana en lugar de sus padres, quienes temen ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). (foto)(video)

BOLIVIA

- El expresidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025) comparece ante un juez cautelar que definirá si el exgobernante va a prisión preventiva por tres meses, como solicita la Fiscalía, por una investigación por presunta corrupción cuando era ministro del Gobierno de Evo Morales (2006-2019). (foto) (video)

CHILE

- Más de 15,7 millones de personas eligen el domingo al sucesor del progresista Gabriel Boric en una segunda vuelta marcada por el avance de la ultraderecha, la aparición por primera vez de una comunista como representante del progresismo, el voto obligatorio y la seguridad y la migración irregular monopolizando la campaña. (foto)

- Chile podría dar un giro de 180 grados el domingo y sumarse a la ola ultraderechista que avanza por el continente, con el estadounidense Donald Trump y el argentino Javier Milei como referentes, o convertirse en uno de los últimos bastiones de la izquierda democrática en la región. (foto)

- Hastiados de la política tradicional y sin reconocerse en el eje clásico izquierda-derecha, los más de 2,5 millones de personas que votaron en la primera vuelta por el economista populista Franco Parisi (el 19,7 % del total) son la gran incógnita de la segunda vuelta del domingo en Chile. (foto)

HONDURAS

- Honduras espera que se confirme el inicio del recuento de más de 2.700 actas de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre que presentaron "inconsistencias" y que podrían decantar la presidencia para alguno de los dos candidatos conservadores, muy ajustados en un recuento con numerosas acusaciones de irregularidades. (foto) (video)

ECUADOR

- Los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Perú, José Jerí, encabezan en Quito el decimosexto gabinete nacional entre ambos países, para tratar asuntos comunes y avanzar en la agenda bilateral. (foto) (video)

MÉXICO

- La Basílica de Guadalupe de Ciudad de México recibe a millones de peregrinos de diversas partes del país quienes celebran el Día de la Virgen de Guadalupe. (foto) (video)

- Claves sobre los nuevos aranceles de México a mercancías provenientes de Asia. (foto)

- El Instituto Nacional de Estadística de México difunde la actividad industrial de octubre.

- Conferencia diaria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

REPÚBLICA DOMINICANA

- La muerte de una niña de ascendencia haitiana, que falleció ahogada en una piscina durante una excursión escolar, ha avivado las denuncias por parte del Gobierno y de la sociedad de Haití, que lamentan "actos de violencia" y "abusos" contra migrantes haitianos en el país vecino. (foto) (video)

EL SALVADOR

- El presidente, Rodrigo Chaves, visita las instalaciones el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad para pandilleros y en la que estuvieron detenidos unos 200 venezolanos expulsados desde Estados Unidos. (foto)

PERÚ

- Rueda de prensa del primer ministro, Ernesto Álvarez, con la prensa extranjera. (foto) (video)

ARGENTINA

- La cantante argentina María Becerra ofrece el primero de sus dos conciertos en el Estadio Monumental en Buenos Aires. (foto)

GUATEMALA

- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presenta una disculpa pública en el caso Pérez Lucas y otros, por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitida en noviembre de 2024 que declara al Estado de ser responsable internacionalmente por la desaparición forzada de cuatro defensores de derechos humanos ocurrida en 1989 en el marco del conflicto armado interno. (foto) (video)

BRASIL

- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en octubre del sector servicios.

URUGUAY

- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, analiza conb su Gabinete diversos temas en el último Consejo de Ministros del año.(foto) (video)

- El Ministerio de Turismo de Uruguay, la Fundación Ágatha Ruiz de la Prada y la Embajada de España lanzan en Montevideo la 'Exposición en Retrospectiva 40 años de diseño y creatividad de Ágatha Ruiz de la Prada'. (foto) (video)

COLOMBIA

- Las autoridades colombianas desarticularon una red señalada de vender documentos de identidad colombianos a ciudadanos dominicanos prófugos de la justicia, con los que estos podían viajar como nacionales hacia Estados Unidos.

PARAGUAY

- El vicepresidente ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Jordan Schwartz, ofrece una conferencia magistral en Asunción sobre la evolución económica de Paraguay en 2025. (foto)

DEPORTES

Estados Unidos.- Miami acoge la 'Copa Messi', un torneo organizado por el futbolista argentino, Lionel Messi, en el que participan los equipos sub-16 del FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell's Old Boys, Chelsea e Inter Miami.

Redacción Deportes.- La fiesta mayor de la NFL, el Super Bowl, el desarrollo en Venezuela del Sudamericano de fútbol sub-20, los nuevos socios del Salón de la Fama del béisbol y el primer rugido de la Fórmula E agitaron el deporte en América en el primer mes de 2025. (foto)

Argentina.- Previa de la final del Torneo Clausura del fútbol argentino, que enfrentará a Racing Club y Estudiantes de la Plata en el estadio Madre de Ciudades, en la provincia de Santiago del Estero.

Colombia.- Partido de ida de la final del Torneo Finalización de Colombia entre Junior y Deportes Tolima Estadio Metropolitano.

Colombia.- Previa del partido de ida de la final de la Copa Colombia entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín (DIM).

El Salvador.- Alianza-Cacahuatique y Luis Ángel Firpo-Águila disputan el sábado los juegos de vuelta de las semifinales del torneo Apertura de El Salvador, para definir a los dos finalistas que lucharán por el título de la liga el próximo 20 de diciembre. EFE

