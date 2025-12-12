98-85. El Barça asfixia al Olympiacos y prolonga su estado de gracia

Barcelona, 12 dic (EFE).- El Barça prolongó este viernes su estado de gracia con una victoria de prestigio ante el Olympiacos griego (98-85), al que asfixió en el Palau Blaugrana desde la defensa para consolidarse entre los cuatro primeros de la Euroliga, con diez triunfos en quince partidos.

El conjunto azulgrana desarboló al equipo heleno en un tercer cuarto memorable: más allá del parcial de 30-17 que rompió la igualdad al descanso, sometió al Olympiacos con una exhibición coral basada en la intensidad defensiva y la fortaleza física.

Will Clyburn fue el máximo anotador del partido con 28 puntos, aunque fue el rendimiento colectivo del quinteto titular formado por el alero, Kevin Punter (24), Tomas Satoransky (7), Tornike Shengelia (14) y Jan Vesely (12) lo que rompió la racha de cuatro derrotas consecutivas frente a los griegos e impulsó la quinta victoria consecutiva del Barça entre todas las competiciones.

En uno de esos grandes duelos que justifican por sí solos una noche de Euroliga —y que ni siquiera el presidente azulgrana, Joan Laporta, quiso perderse— el conjunto catalán se aferró a la amenaza exterior que confabulan Clyburn, Punter y Shengelia para desactivar a un Olympiacos que, en los primeros compases, solo encontraba oxígeno en los centímetros de Milutinov bajo el aro (14-6, min. 5).

Sin embargo, Fournier, incansable durante todo el primer cuarto, encendió la reacción del campeón griego con ocho puntos consecutivos. Impulsado por más de un centenar de aficionados desplazados y con el exazulgrana Vezenkov sumándose a la causa, el cuadro heleno firmó un parcial de 2-11 con el que volteó el marcador al inicio del segundo periodo (21-24).

Olympiacos aprovechó entonces su profundidad de plantilla. Con un banquillo construido a golpe de presupuesto para aspirar a la Final a Cuatro, la segunda unidad impuso su sello: la envergadura de Hall elevó el tono físico y el acierto de Dorsey sostuvo la ventaja visitante (31-33, min. 16).

A Pascual no le convencía la facilidad con la que su rival encontraba el aro, así que recurrió a un tiempo muerto. Su arenga surtió efecto de inmediato: con cuatro robos y una defensa que incluso llegó a agotar la posesión rival, la intensidad azulgrana apagó las canastas que había concedido en la pintura y volteó la dinámica para llegar al descanso por delante (42-39).

Ni el paso por vestuarios rebajó el tono físico azulgrana. Con el quinteto titular perfectamente sincronizado, el Barça volvió a atascar a su rival: desde el temple de Satoransky en la dirección defensiva hasta la inteligencia de Vesely en el poste, pasando por los triples de Punter y Clyburn, que dispararon la diferencia (59-47, min. 24).

La defensa azulgrana asfixiaba a un Olympiacos sin respuesta, superado psicológicamente y encadenando pérdidas que ampliaban la brecha acción tras acción. Así, un mate de Punter puso la guinda a la exhibición coral y llegó a levantar de su butaca a Joan Laporta, mientras el Palau Blaugrana rugía con motivos más que sobrados para ilusionarse (72-56).

Ni los triples de Brizuela, ni la energía contagiosa de Cale, que impedía cualquier relajación, ni el estado de gracia de la dupla Clyburn-Punter permitieron a Olympiacos maquillar la diferencia en el último acto, que se cerró con el definitivo 98-85 que supone la décima victoria azulgrana en la Euroliga, la tercera de manera consecutiva.

- Ficha técnica:

98 - Barça (21+21+30+26): Satoransky (7), Punter (24), Clyburn (28), Shengelia (14), Vesely (12), -cinco inicial-, Marcos (-), Cale (2), Norris (-), Brizuela (5), Hernangómez (3), Fall (-) y Parra (3).

85 - Olympiacos (22+17+17+29): Walkup (2), Fournier (11), Dorsey (19), Vezenkov (22), Milutinov (10), -cinco inicial-, Hall (11), Peters (6), Ntilikina (4), Larentzakis (-), Papanikolau (-) y Lee (-).

Árbitros: Sreten Radovic (CRO), Saulius Racys (LIT) y Maxime Boubert (FRA). Sin eliminados. Señalaron falta antideportiva a Sasha Vezenkov (min.33) por parte del Olympiacos.

Incidencias: partido de la decimoquinta jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana (Barcelona) ante 5.572 espectadores.