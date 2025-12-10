Un 'bar hipopótamo' del escultor Lalanne se vende por 31,4 millones de dólares, un récord

Nueva York, 10 dic (EFE).- Un mueble bar con forma de hipopótamo realizado en cobre por el escultor francés François-Xavier Lalanne se vendió este miércoles en una subasta en Nueva York por 31,4 millones de dólares, convirtiéndose en el objeto de diseño más caro.

Lalanne (Francia, 1927-2008), que trabajó junto a su esposa Claude a lo largo de su carrera, es uno de los artistas más codiciados en las ferias y subastas por sus objetos y muebles de diseño de aire surrealista y con forma de animales, como el 'Hippopotame bar'.

En este caso, el 'bar hipopótamo' incluía en el título 'pieza única' al tratarse de la primera versión, y la única en cobre, de este mueble, tras el encargo en 1976 de una de sus grandes clientas, la heredera Anne Schlumberger, cuya colección se subastaba hoy en la sede de Sotheby's.

Según informó la institución en un comunicado, el ostentoso mueble estaba estimado en 7 a 10 millones de dólares, pero siete interesados se embarcaron en una batalla de pujas de casi media hora que triplicó el precio hasta los 31,4 millones, incluyendo comisiones.

Se trata de un récord en subasta para cualquier objeto de diseño y también la obra más cara de Lalanne.

El 'bar hipopótamo' alberga en su interior numerosos compartimentos: en la cabeza, una bandeja para aperitivos, en el lomo, un espacio para botellas de vino y una estantería para guardar la cristalería, y en la retaguardia, otro lugar de almacenaje.

Lalanne y su esposa, que juntos se hacían llamar Les Lalanne, copan desde hace años las listas de los artistas superventas contemporáneos. La aseguradora Hiscox situó al artista en el número dos en su informe del mercado del arte de 2025.