Trump advierte que Colombia será "el siguiente" después de Venezuela

Durante su intervención en Washington este miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump anunció una posible intensificación de la lucha antinarcóticos en Colombia, país al que consideró como "el siguiente" objetivo tras las operaciones dirigidas en Venezuela. Según informó la agencia EFE, Trump enfatizó que, una vez concluidas las acciones actuales en Caracas, su administración enfocará recursos y esfuerzos en territorio colombiano.

El mandatario realizó estas declaraciones públicas mientras abordaba estrategias regionales para enfrentar el tráfico de drogas, de acuerdo con EFE. En su mensaje, Trump subrayó la intención de no limitar la política antinarcóticos a Venezuela, asegurando que Colombia formará parte central de la ofensiva estadounidense en la región. Este anuncio plantea un cambio significativo en la política exterior de Washington con respecto a Sudamérica, según detalló EFE.

Durante su comparecencia, el presidente estadounidense explicó que la elección de Colombia como próximo foco operativo responde a la evaluación que su gobierno realiza regularmente sobre el flujo de drogas y el impacto de las bandas criminales en la región. La afirmación de Trump, consignada por EFE, apunta a una preocupación sostenida por el incremento en la producción y tránsito de estupefacientes desde Sudamérica hacia los Estados Unidos.

Este anuncio se produce mientras la Casa Blanca realiza un balance de los resultados obtenidos tras su accionar en Venezuela, al tiempo que examina nuevos escenarios de cooperación y presión internacional. Funcionarios estadounidenses, citados por la agencia EFE, han manifestado de modo reiterado que, además de acciones directas, Estados Unidos considera colaboraciones bilaterales e intervenciones conjuntas como parte de su estrategia regional.

El señalamiento hacia Colombia, reportó EFE, se da en un contexto de renovada vigilancia sobre las rutas del narcotráfico y en medio de advertencias a los gobiernos latinoamericanos para tomar mayores medidas frente al tránsito ilegal de sustancias prohibidas. La administración Trump ha sostenido que el objetivo es detener el flujo de drogas hacia suelo estadounidense, una problemática que, según EFE, ha sido eje de tensión en las relaciones bilaterales con varios países suramericanos.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no habían emitido una respuesta oficial sobre las declaraciones del presidente Trump recogidas por EFE, aunque figuras del gobierno y de la sociedad civil han manifestado en otras ocasiones preocupación ante la posibilidad de una escalada de presión estadounidense. Para Washington, el resultado de las operaciones antinarcóticos en Venezuela marcará el ritmo y la escala del abordaje posterior en Colombia, según puntualizó la agencia EFE.

Las declaraciones del presidente Trump reflejan la visión de la actual administración sobre la seguridad regional y las prioridades de cooperación internacional. Según publicó EFE, este enfoque se relaciona también con los compromisos adquiridos por Estados Unidos en foros multilaterales, así como con las evaluaciones internas que realiza el gobierno sobre la efectividad de los operativos antidrogas.

La advertencia de Trump, según reportó EFE, abre una nueva etapa en la diplomacia bilateral y en la aplicación de políticas antinarcóticos, al tiempo que genera expectativas y reacciones diversas en la comunidad internacional. El mandatario estadounidense reafirmó que la lucha contra el narcotráfico seguirá encabezando la agenda de seguridad, y que Colombia asumirá un rol protagónico en los próximos meses, una vez que concluyan las actuaciones en Venezuela.