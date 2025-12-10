Agencias

0-0. Unai Simón frena al PSG y el Athletic suma un meritorio punto

Bilbao, 10 dic (EFE).- El Athletic Club y el PSG han empatado sin goles en San Mamés en la sexta jornada de la Liga de Campeones en un partido en el que Unai Simón ha frenado al campeón de Europa y ha permitido al equipo rojiblanco un meritorio punto que le mantiene vivo en la máxima competición continental.

El portero internacional se ha lucido primero con dos extraordinarias paradas en dos remates a bocajarro de Senny Mayulu (m.44 y m.49) y en un disparo cruzado de Warren Zaire-Emery (m.53) rebajando la enorme presión de un PSG arrollador tras el descanso.

El Athletic se ha repuesto y ha nivelado de nuevo el juego, aunque Simón ha vuelto a ser decisivo en un disparo de Fabián Ruiz (m.87).

