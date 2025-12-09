Agencias

Tchouaméni respalda a Xabi Alonso: "No es culpa del entrenador"

Guardar

Madrid, 9 dic (EFE).- Aurélien Tchouaméni, centrocampista francés del Real Madrid, aseguró que el mal momento del equipo "no es culpa del entrenador", defendió que Xabi Alonso realiza buenos planteamientos de los partidos y los que fallan en el campo son los jugadores por falta de "intensidad".

"En el partido ante el Celta el entrenador tenía un buen plan de partido, pero los jugadores somos los que estamos en el campo. Si jugamos a nuestro nivel tenemos más posibilidades de ganar, pero si perdemos 0-2 es que había un problema nuestro, como falta de intensidad. No es culpa del entrenador, tenemos que mejorar y vamos a mejorarlo", reconoció.

Tchouaméni apuntó directamente a la falta de actitud de los jugadores del Real Madrid en algunos encuentros. "Contra el Celta claro y en otros partidos también", confesó. "Si no jugamos con la intensidad máxima va a ser muy difícil ganar partidos. Tenemos que entender que para ganar ese tipo de partidos hay que dar el máximo. No lo hicimos contra el Celta y debemos hacerlo contra el City".

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La ceremonia de los Nobel en Estocolmo tendrá doce hombres y una sola mujer sobre el escenario

Infobae

Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a los globos que llegan desde Bielorrusia

Infobae

La CPI condena a 20 años de cárcel al exlíder yanyauid por crímenes de guerra en Darfur, Sudán

Infobae

Suben a 33 los heridos por terremoto de magnitud 7,5 en Japón entre alerta por 'megasismo'

Infobae

Tchouaméni: "Haaland es increíble pero a nuestro nivel podemos ganar"

Infobae