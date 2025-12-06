Agencias

Venezuela gana 40 medallas en un día y se acerca a Colombia en los XX Juegos Bolivarianos

Lima, 5 dic (EFE).- Colombia alcanzó este viernes la cifra de 318 preseas, entre ellas 130 de oro, y sigue primera en la tabla de medallería de los XX Juegos Bolivarianos, aunque ahora seguida de cerca por Venezuela, que esta jornada ganó 40 metales y suma 291, 101 de ellos dorados, mientras Perú es tercero con 238, siendo 66 de oro.

Durante la decimotercera fecha del torneo que se disputa en las ciudades peruanas de Lima y Ayacucho, Chile se mantuvo en la cuarta posición, con 48 medallas de oro y un total de 160, mientras que Ecuador siguió quinto con 37 de oro y 125 totales.

En la jornada se disputaron las disciplinas de triatlón, ciclismo de ruta, golf, aguas abiertas, rugby, wushu, voleibol playa, tenis de mesa, bowling, karate, cricket, tenis, pelota vasca, ecuestre, béisbol, atletismo, kickboxing, remo costal, natación artística, balonmano y voleibol.

Brilló la fondista venezolana Edymar Brea, que consiguió este viernes un segundo oro al ganar la carrera de los 5.000 metros, después de que esta misma semana se impusiera en los 10.000 metros.

Colombia obtuvo el oro en béisbol en la final ante Perú, que se quedó con la plata, mientras que el bronce fue para Venezuela y Curaçao.

Además, el actual líder del medallero también subió a lo más alto del podio en voleibol masculino, la plata fue para Venezuela y el bronce para Perú.

La colombiana Emily Minante se adjudicó el oro en natación artística individual, por delante de la peruana Ariana Coronado, que se colgó la medalla de plata, y de la venezolana Anastasia Roque, que fue bronce, mientras que la pareja chilena formada por las hermanas Soledad y Trinidad García ganó el oro en la competición por duetos.

Venezuela fue el campeón en golf tanto en la categoría masculina, gracias a Manuel Torres, como mixta, formada por el propio Torres y Vanesa Gilly, que se quedó con el bronce en femenino. El oro entre las mujeres fue para la colombiana María José Marín y la plata para la peruana Luisamaria Mesones.

Ecuador fue el rey en ciclismo de ruta y también ganó el oro en los 10 kilómetros de aguas abiertas masculino y femenino.

Jamaica logró su primera medalla en el evento deportivo gracias al bronce de Valentyna Volodymrivna Zolotarova en la categoría femenina -55 kilográmos Kumite, dentro de la disciplina de kárate.

La decimotercera de los Juegos Bolivarianos estuvo empañada por la detención del delegado de Cricket de Barbados por el presunto delito contra el pudor y actos de connotación sexual en agravio de una trabajadora del hotel en el que estaba hospedado, según informó el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

        País             Oro     Plata    Bronce  Total

.1. Colombia             130      112        76       318

.2. Venezuela            101       79        111      291

.3. Perú                 66        74        98       238

.4. Chile                48        56        56       160

.5. Ecuador              37        46        42       125

.5. Guatemala            29        23        32        84

.7. Rep. Dominicana     12        17        35        64

.8. Panamá                7         8        21        36

.9. Paraguay              6        11        11        28

10. Uruguay               4         5         5        14

11. El Salvador           2         6        12        20

12. Bolivia               1        7        20        28

13. Trinidad y Tobago     1        2         1         4

14. Curazao               0        1         1        2

15. Jamaica               0         0         1         1 EFE

EFE

