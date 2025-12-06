Agencias

Ucrania informa de un ataque combinado ruso con drones y misiles

Berlín, 6 dic (EFE).- Las autoridades ucranianas informaron este sábado de un ataque ruso combinado contra diversas partes del país, que ha causado daños en viviendas particulares e infraestructuras y ha dejado por lo menos seis civiles heridos.

En la región capitalina de Kiev, tres personas fueron heridas en ataques contra tres distritos, informó el Servicio de Emergencias del Estado en Facebook. También sufrieron daños una estación de tren, y, en la localidad de Novi Petrivtski, un almacén y tres camiones.

En la región central de Dnipropetrovsk, tres civiles heridos en un ataque con misil, dos hombres de 37 y 65 años y una mujer de 75 años, de acuerdo con la Administración Regional.

En Cherníguiv, en el norte del país, unos drones rusos impactaron en viviendas particulares e infraestructuras esenciales, donde se desataron incendios, según informó el Servicio de Emergencias del Estado

En la ciudad de Lutsk, cerca de la frontera polaca, un ataque con drones desató un incendio en un almacén de alimentos, anunció el alcalde Ihor Polishchuk en Telegram. EFE

