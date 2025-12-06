Agencias

Tres muertos tras un ataque israelí en el norte de la Franja de Gaza

Jerusalén, 6 dic (EFE).- Un ataque israelí con un dron provocó este sábado la muerte de dos palestinos en la zona de Al-Atatra (Beit Lahia, norte de la Franja de Gaza), confirmó a EFE Zaher al Waheidi, director de la unidad a cargo del recuento de víctimas mortales en el Ministerio de Sanidad de Gaza.

A estas dos víctimas mortales se suma un fallecido más y cinco heridos, todos de Beit Lahia, que llegaron al hospital Al Shifa esta mañana, según informó el centro hospitalario a EFE. Se desconoce por ahora si fue a consecuencia del mismo ataque con dron.

Por otra parte, la Defensa Civil de Gaza, bajo la responsabilidad directa del Ministro del Interior -dependiente de Hamás-, lamentó posteriormente en un comunicado la muerte de uno de sus oficiales en este ataque de Beit Lahia.

"Su hijo también resultó gravemente herido en el mismo ataque, ocurrido cuando se dirigían a revisar su vivienda", detalla el texto para agregar que desde el 7 de octubre de 2023 son 142 los miembros del cuerpo de rescatistas gazatíes los que han muerto producto de fuego israelí.

Israel utilizó para este ataque un dron cuadricóptero, un vehículo aéreo no tripulado con cuatro rotores dispuestos simétricamente alrededor de su cuerpo.

Bajo la consideración de que constituyen "amenazas inmediatas", las tropas israelíes han matado a gazatíes a diario desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre, con una cifra total de fallecidos que el Ministerio de Sanidad del enclave elevó a 366 en su último recuento oficial esta semana, que se publicó este jueves.

Generalmente, el Ejército israelí justifica estas muertes, tanto de milicianos como de civiles, argumentando que supuestamente cruzaron la línea amarilla, aunque este no es el caso.

La línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50 % de Gaza, continúa bajo dominio militar de Israel. EFE

