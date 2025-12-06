Temas del día de EFE Internacional del sábado 6 de diciembre (19.00 GMT)

PREMIO NOBEL

Varias ciudades - El partido de la líder opositora de Venezuela María Corina Machado convoca una marcha mundial "por la libertad" de los venezolanos, cuatro días antes de la entrega, en Noruega, del Nobel de la Paz concedido este año a la política y en un momento de gran tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

- El Instituto Nobel noruego afirmó que María Corina Machado asistirá en persona a la ceremonia de entrega el próximo día 10 de diciembre en Oslo del Premio Nobel de la Paz, según les ha asegurado ella misma.

EEUU VENEZUELA

Caracas - El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este sábado que el país está en "una revolución pacífica, pero no es una revolución desarmada", en un contexto en el que denuncia como "amenaza" el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa - Los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras no se han actualizado desde el viernes y la ventaja la mantiene el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

MÉXICO GOBIERNO

Ciudad de México - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realiza un evento multitudinario en el Zócalo capitalino para celebrar siete años del inicio de la ‘Cuarta Transformación’, proyecto político impulsado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

ARGENTINA DEFENSA

Buenos Aires - El presidente argentino, Javier Milei, presentó este sábado los primeros seis aviones de combate F-16, comprados por el país sudamericano a Dinamarca, en un acto oficial celebrado en la provincia de Córdoba y aseguró: "A partir de hoy, todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro".

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev - Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 116 drones de ala fija ucranianos sobre diez regiones del país, informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia que sigue empujando de forma simultánea en varios frentes en medio de unas negociaciones mientras el Kremlin reafirma que no limitará sus aspiraciones territoriales en aras de la paz.

- El asesinato de un reclutador militar en Leópolis ha desatado las críticas al Gobierno ucraniano por su falta de liderazgo en el contexto de la movilización. Por Rostyslav Averchuk.

Berlín - Polonia desplegó este sábado aviones de combate en respuesta a los ataques rusos contra territorio ucraniano.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Al menos siete palestinos murieron este sábado a consecuencia de ataques israelíes en Gaza, informó la plataforma encargada de aglutinar las víctimas mortales registradas en los centros hospitalarios de la Franja diariamente.

- El canciller alemán, Friedrich Merz, llega a Israel como parte de una gira que le llevará antes a Jordania.

FORO DOHA

Doha - Catar celebra su 23.ª edición del Foro de Doha el 6 y 7 de diciembre bajo el lema "Justicia en acción: Más allá de las promesas, hacia el progreso", con la presencia de líderes mundiales y responsables políticos como el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares; la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y el presidente de Siria, Ahmed al Sharaa.

ASIA INUNDACIONES

Yakarta/Colombo- Continúan las tareas de reconstrucción y ayuda en Indonesia y Sri Lanka tras las devastadoras inundaciones, que dejan más de 1.600 muertos y más de un millar de desaparecidos.

SIRIA TRANSICIÓN

Mizanaz (Siria) - Cuando Mohammad Shawash y otros compañeros de la alianza islamista Organismo de Liberación del Levante lanzaron la ofensiva que hace un año acabó con el régimen de Bachar al Asad, no podían imaginar la poca resistencia que encontrarían ni la efimeridad de las batallas que estaban por luchar.

- Se envió un perfil de Ahmed Al Sharaa, el líder islamista que acabó con el régimen de Al Asad.

EE.UU. GASTRONOMÍA

Nueva York - Tamales, perritos calientes, platos 'halal'... Cualquiera que haya paseado por Nueva York ha visto, o probado, la comida callejera que ofrecen unos 20.500 vendedores, el 96 % de ellos inmigrantes, que a partir de hoy sábado protagonizan una exposición en un museo.

NAVIDAD BELÉN

Belén - Cargada de esperanza, la ciudad palestina de Belén encendió este sábado sus luces de Navidad por primera vez en dos años, en los que la ofensiva israelí en Gaza dejó sin decoraciones navideñas la localidad donde nació Jesús en recuerdo de las decenas de miles de muertos en el enclave palestino. Por María Traspaderne

