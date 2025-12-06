Temas del día de EFE Internacional del sábado 6 de diciembre (13:00 GMT)

PREMIO NOBEL

Varias ciudades - El partido de la líder opositora de Venezuela María Corina Machado convoca una marcha mundial "por la libertad" de los venezolanos, cuatro días antes de la entrega, en Noruega, del Nobel de la Paz concedido este año a la política y en un momento de gran tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

- Se hará seguimiento de las convocatorias en distintas ciudades del mundo.

EEUU VENEZUELA

Caracas - Las aerolíneas de Venezuela están apostando por la apertura de nuevas rutas hacia destinos como Bogotá, tras la ola de cancelaciones hacia y desde el país suramericano por el aviso estadounidense de precaución al sobrevolar ese territorio.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa - Los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras no se han movido desde el viernes, y la ventaja la mantiene el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

MÉXICO GOBIERNO

Ciudad de México - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realiza un evento multitudinario en el Zócalo capitalino para celebrar siete años del inicio de la ‘Cuarta Transformación’, proyecto político impulsado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

ARGENTINA DEFENSA

Buenos Aires - El presidente argentino, Javier Milei, encabeza un acto en la provincia de Córdoba en el que serán presentados seis aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca.

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev - Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 116 drones de ala fija ucranianos sobre diez regiones del país, informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia que sigue empujando de forma simultánea en varios frentes en medio de unas negociaciones mientras el Kremlin reafirma que no limitará sus aspiraciones territoriales en aras de la paz.

- El asesinato de un reclutador militar en Leópolis ha desatado las críticas al Gobierno ucraniano por su falta de liderazgo en el contexto de la movilización. Por Rostyslav Averchuk.

Berlín - Polonia desplegó este sábado aviones de combate en respuesta a los ataques rusos contra territorio ucraniano.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - El Ejército israelí continúa con intensos operativos en Cisjordania ocupada, donde la violencia de colonos contra palestinos no cesa, mientras que los últimos ataques de Israel contra supuestos terroristas en Gaza se han producido al norte de la Franja.

- El canciller alemán, Friedrich Merz, llega a Israel como parte de una gira que le llevará antes a Jordania.

FORO DOHA

Doha - Catar celebra su 23.ª edición del Foro de Doha el 6 y 7 de diciembre bajo el lema "Justicia en acción: Más allá de las promesas, hacia el progreso", con la presencia de líderes mundiales y responsables políticos como el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares; la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y el presidente de Siria, Ahmed al Sharaa.

ASIA INUNDACIONES

Yakarta/Colombo- Continúan las tareas de reconstrucción y ayuda en Indonesia y Sri Lanka tras las devastadoras inundaciones, que dejan más de 1.600 muertos y más de un millar de desaparecidos.

PREMIOS KENNEDY

Washington- El presidente de EE.UU., Donald Trump, participa en la presentación de los premios del Centro Kennedy de 2025, destinados a los cantantes Michael Crawford y Gloria Gaynor, a la banda KISS, y a los actores Sylvester Stallone y George Strait.

SIRIA TRANSICIÓN

Mizanaz (Siria) - Cuando Mohammad Shawash y otros compañeros de la alianza islamista Organismo de Liberación del Levante lanzaron la ofensiva que hace un año acabó con el régimen de Bachar al Asad, no podían imaginar la poca resistencia que encontrarían ni la efimeridad de las batallas que estaban por luchar.

EE.UU. GASTRONOMÍA

Nueva York - Tamales, perritos calientes, platos 'halal'... Cualquiera que haya paseado por Nueva York ha visto, o probado, la comida callejera que ofrecen unos 20.500 vendedores, el 96 % de ellos inmigrantes, que a partir de hoy sábado protagonizan una exposición en un museo.

NAVIDAD BELÉN

Belén - La ciudad cisjordana de Belén, venerada por la fe cristina como el lugar donde nació Jesús, enciende su tradicional árbol de Navidad tras dos años de parón por la guerra en Gaza, con el objetivo de recuperar el turismo gracias a un nutrido programa de festividades todo el mes.

AGENDA INFORMATIVA

América

13:00GMT.- Nueva York.- EEUU CULTURA.- Tamales, perritos calientes, platos 'halal'... Cualquiera que haya paseado por Nueva York ha visto, o probado, la comida callejera que ofrecen unos 20.500 vendedores, el 96 % de ellos inmigrantes, que a partir de hoy sábado protagonizan una exposición en un museo. (Texto) (Foto)

21:00GMT.- Washington.- PREMIOS KENNEDY.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, participa en la presentación de los premios del Centro Kennedy de 2025, destinados a los cantantes Michael Crawford y Gloria Gaynor, a la banda KISS, y a los actores Sylvester Stallone y George Strait. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- EL SALVADOR DERECHOS HUMANOS.- La reconocida organización humanitaria Cristosal denuncia que el Estado de El Salvador no ha cumplido la resolución de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la abogada Ruth López, critica del Gobierno del presidente Nayib Bukele y encarcelada desde mayo pasado. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA NAVIDAD.- Se realiza en Bolivia el 'Perrotón Navideño' un evento para promover la adopción de 30 cachorros en la época navideña. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- NOBEL PAZ.- El partido de la líder opositora de Venezuela María Corina Machado convoca una marcha mundial "por la libertad" de los venezolanos, cuatro días antes de la entrega, en Noruega, del Nobel de la Paz concedido este año a la exdiputada y en momentos de tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que el presidente Nicolás Maduro interpreta como un intento para propiciar un cambio de régimen en el país suramericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires - ARGENTINA DEFENSA - El presidente argentino, Javier Milei, encabeza un acto en la provincia de Córdoba en el que serán presentados seis aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca. (Texto) (Foto) (Vídeo

Europa

16:00GMT.- Madrid.- NOBEL PAZ.- Manifestaciones convocadas en varias ciudades españolas en favor de la libertad en Venezuela, con un reclamo que quiere transformar el premio Nobel de la Paz concedido a la líder opositora María Corina Machado en un "megáfono global" que dé voz a la lucha de los venezolanos por la democracia. (Texto) (Foto)

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Kiev/Moscú - Rusia sigue empujando de forma simultánea en varios frentes en medio de unas negociaciones mientras el Kremlin reafirma que no limitará sus aspiraciones territoriales en aras de la paz. (Texto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- El asesinato de un reclutador militar en Leópolis ha desatado las críticas al Gobierno ucraniano por su falta de liderazgo en el contexto de la movilización. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

Nicosia.- CHIPRE ONU.- María Ángela Holguín, Enviado Especial del Secretario General de la ONU en el marco de los esfuerzos para reactivar el diálogo de paz en Chipre, visita Chipre y se reúne con el líder grecochipriota, Nikos Jristodulidis. (Texto)

Lisboa.- EUROPA VERDES.- Congreso de los Verdes Europeos con la presencia de los dirigentes de Sumar, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, y Ernest Urtasun, titular español de Cultura. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Magdeburgo.- ALEMANIA PARTIDOS.- Congreso federal del partido de izquierda populista Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), que no logró entrar en la Cámara Baja en las últimas elecciones legislativas, en Magdeburgo. (Hasta el día 7).

O.Medio

14:00GMT- Belén.- NAVIDAD BELÉN.- La ciudad cisjordana de Belén, venerada por la fe cristina como el lugar donde nació Jesús, enciende su tradicional árbol de Navidad tras dos años de parón por la guerra en Gaza, con el objetivo de recuperar el turismo gracias a un nutrido programa de festividades todo el mes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Jerusalén.- ISRAEL ALEMANIA.- El nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, inicia su viaje de investidura de dos días a Israel. Se reúne por la noche con el presidente israelí, Isaac Herzog. (Texto) (Foto)

Doha.- FORO DOHA.- Catar celebra su 23.ª edición del Foro de Doha el 6 y 7 de diciembre bajo el lema "Justicia en acción: Más allá de las promesas, hacia el progreso", con la presencia de líderes mundiales y responsables políticos como el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares; la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y el presidente de Siria, Ahmed al Sharaa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Trípoli.- LIBIA GAS.- Trípoli acoge el Foro Internacional del Gas Libia-África 2025 Hotel JW Marriot, Trípoli

El Cairo.- SIRIA AL ASAD ANIVERSARIO.- De un día para otro, Ahmed al Sharaa -antes conocido como Abu Mohamed al Jolani- pasó de ser el islamista que encabezó la ofensiva para derrocar a Bachar al Asad a ser el presidente de Siria. Hombre fuerte del país, ha logrado incluso encandilar al estadounidense Donald Trump, quien ya dice de él que será "un gran líder". (Texto)

Túnez.- TÚNEZ PROTESTA.- Manifestación organizada por partidos opositores y organizaciones de la sociedad civil de Túnez para protestar contra las políticas del presidente Kais Said y en defensa de las libertades. (Texto)

Asia

Bangkok.- BIRMANIA CRISIS.- Los ciudadanos birmanos residentes en Tailandia pueden votar de manera anticipada de cara a las elecciones generales organizadas por la junta militar, que tienen previsto celebrarse por fases desde el 28 de diciembre a pesar del boicot de la oposición prodemocrática y la condena de gran parte de la comunidad internacional Embajada de Birmania en Bangkok. (texto)

Aceh - ASIA INUNDACIONES - Continúan las tareas de reconstrucción y ayuda en Indonesia y Sri Lanka tras las devastadoras inundaciones, que dejan más de 1.600 muertos y más de un millar de desaparecidos. (texto)(foto)(vídeo)

