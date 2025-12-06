Agencias

Simeone convoca a los defensas del filial Puric y Boñar para Bilbao

Madrid, 6 dic (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, convocó este sábado al lateral derecho Javi Boñar y al central Aleksa Puric, del filial de Primera RFEF, para el partido contra el Athletic Club, en el que tiene las bajas por lesión de José María Giménez, Álex Baena, Johnny Cardoso y Marcos Llorente.

Tanto Boñar, lateral derecho potente y de largo recorrido, como Puric, central contundente de 1,96 metros de altura, son titulares indiscutibles en el once del filial de Fernando Torres durante esta temporada, en el que el conjunto rojiblanco es líder.

A la lista vuelve Robin Le Normand, como estaba previsto. Ya se entrenaba con el grupo desde la pasada semana, cuando inició su reincorporación progresiva, tras superar la lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda sufrida el pasado 4 de noviembre frente al Union Saint-Gilloise. Ha sido baja en cinco encuentros, contra el Levante, el Getafe, el Inter, el Oviedo y el Barcelona.

En cambio, Llorente se pierde su cuarto encuentro seguido por una lesión muscular, sufrida hace dos semanas en Getafe, mientras que Giménez, Baena y Cardoso (los dos primeros con dolencias musculares y el tercero con una fuerte contusión en la rodilla) se lesionaron en el partido del pasado martes contra el Barcelona.

La convocatoria de 23 jugadores, que viaja este sábado por la mañana a Bilbao, está formada por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Javier Boñar, Aleksa Puric, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Koke Resurrección, Pablo Barrios, Conor Gallagher y Thiago Almada; los extremos Giuliano Simeone, Nico González y Carlos Martín; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Giacomo Raspadori.

