Rusia derriba 116 drones ucranianos sobre diez de sus regiones

Moscú, 6 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 116 drones de ala fija ucranianos sobre diez regiones del país, informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, el mayor número de derribos (29) se produjo en la región de Riazán, al sureste de Moscú y a más 400 kilómetros de la frontera ucraniana.

Otros 74 drones fueron interceptados y destruidos sobre las regiones de Vorónezh, Briansk, Belgórod y Kursk, todas ellas fronterizas con Ucrania.

Defensa añadió que los demás drones fueron abatidos sobre las regiones de Tver (seis), Lípetsk (tres), Tambov (dos), Tula (uno) y Oriol (uno).

Debido a los ataques con drones los aeropuertos de las ciudades de Yaroslavl y Tambov, capitales de las regiones homónimas suspendieron temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos, según la agencia oficial rusa TASS.

Ucrania lanza a diario drones de ataque contra territorio ruso, con el objetivo de dañar su sistema energético y en particular sus capacidades de procesamiento de petróleo, para dañar la logística del Ejército ruso y privar a Rusia de esta importante fuente de financiamiento. EFE

