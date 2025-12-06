Agencias

Recuento de votos se estanca y candidato apoyado por Trump sigue a la cabeza en Honduras

Guardar

Tegucigalpa, 6 dic (EFE).- Los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras no se han movido desde el viernes, y la ventaja la mantiene el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha informado sobre las causas por las que el conteo de votos no se ha movido desde la tarde del viernes, como muestra la página web de la institución. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Israel emite "advertencias urgentes" a residentes en dos ciudades en Líbano de cara a nuevos bombardeos

Militares israelíes exigen a habitantes de dos pueblos en el sur libanés evacuar áreas específicas por ataques inminentes contra posiciones vinculadas a Hezbolá, en medio de crecientes tensiones y críticas internacionales ante la ruptura del cese al fuego

Israel emite "advertencias urgentes" a

Meta incorpora a sus filas al hasta ahora jefe de diseño de Apple, Alan Dye, de cara a elevar el diseño de sus productos

El reconocido creativo Alan Dye se suma al equipo de Meta liderando una unidad que integrará tecnología, moda e inteligencia artificial, en una apuesta por revolucionar dispositivos y experiencias tras su influyente trayectoria en la compañía de Cupertino

Meta incorpora a sus filas

Claudia Zornoza: "España tiene un equipo imparable que puede ganar el Mundial"

La exjugadora subraya la calidad excepcional del grupo nacional, resalta la gestión de Sonia Bermúdez y asegura que la profesionalización del balompié femenino avanza, impulsada por el reciente triunfo mundialista y una afición en crecimiento constante

Claudia Zornoza: "España tiene un

Israel ha matado a 367 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego

Infobae

Albares defiende el papel central de la Autoridad Palestina en la reconstrucción de Gaza

Infobae