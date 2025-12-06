Agencias

Polonia despliega preventivamente aviones de combate por ataques rusos contra Ucrania

Berlín, 6 dic (EFE).- Polonia desplegó este sábado aviones de combate en respuesta a los ataques rusos contra territorio ucraniano, según informó en sus redes sociales el 10.º Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia.

"Debido a la actividad de la aviación de largo alcance de la Federación Rusa, que realiza ataques en territorio ucraniano, la aviación militar ha comenzado a operar en el espacio aéreo polaco", señaló el mensaje, publicado de madrugada.

"De acuerdo con los procedimientos aplicables, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas Polacas movilizó las fuerzas y los recursos necesarios a su disposición. Se desplegaron aviones de combate y se pusieron en alerta los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar", continuó.

No obstante, el Mando Operativo polaco destacó que estas acciones tienen un carácter puramente "preventivo" y tienen el fin de "asegurar y proteger el espacio aéreo, especialmente en zonas adyacentes a áreas amenazadas".

Las autoridades ucranianas informaron este sábado de un ataque ruso combinado con drones y misiles contra varias zonas del país, que han impactado en viviendas particulares e infraestructuras. EFE

