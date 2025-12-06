No es un militar peruano rechazando el ingreso de migrantes irregulares a su país, es IA

Bogotá, 5 dic (EFE).- Un video que supuestamente muestra a un miembro del Ejército de Perú rechazando la entrada al país de migrantes irregulares que llegan desde Chile está creado con inteligencia artificial (IA), a pesar de lo que afirman usuarios en redes sociales.

Internautas en Facebook y TikTok comparten dicha secuencia, en la que, aparentemente, un militar peruano se comunica por radio con el presidente interino de Perú, José Jerí, y le dice que “está reforzando la frontera” porque “el Perú no será el basurero de las malas decisiones de Chile”.

En el metraje también aparecen otros hombres con ropa militar que señalan que “Perú se respeta” y que si alguien quiere cruzar la frontera “tendrá que hacerlo por la vía legal”.

La pieza circula días después de que el Gobierno de Perú declarase el estado de emergencia en varios distritos de la región de Tacna, fronteriza con Chile, para frenar el ingreso irregular de migrantes, según informó la Agencia EFE.

HECHOS: El video del supuesto militar peruano está generado con IA, como lo demuestra una búsqueda inversa, el análisis del video y una revisión con herramientas especializadas. Además, ningún medio de comunicación fiable registró dicho momento.

Un video creado con IA

En primer lugar, una búsqueda inversa de un fotograma de la secuencia en Google condujo a unas imágenes publicadas el pasado 29 de noviembre en la cuenta de TikTok @peru.ia.oficial que coinciden con el contenido viralizado.

Dicha cuenta se dedica a la difusión de piezas generadas con IA, según figura en su descripción, en la que aparece la frase: “Perú contado con IA: historia, lugares, identidad”. Además, la mayoría de las grabaciones que aparecen allí tiene la marca de agua del generador de videos Google Veo 3 y están marcados con la etiqueta "Generado por IA".

Por otro lado, el video viralizado presenta varias inconsistencias que denotan su origen artificial, por ejemplo, toda la escena mantiene una luz poco natural y la textura de la piel del supuesto militar es excesivamente lisa.

Adicionalmente, la herramienta 'Sightengine' arroja un 91 % de probabilidades de que el video se haya creado artificialmente.

Otro recurso de detección de imágenes generadas con IA, 'Fake Image Detector', indica que el fotograma del segundo 0:12 del video probablemente se generó digitalmente o se manipuló con ayuda de una computadora.

Además, medios de comunicación fidedignos, incluido EFE, no registraron ninguna situación en la que un militar pronunciase la frase que aparece en el video viral.

Tensión migratoria

Mientras que Perú mantiene el estado de emergencia en la frontera en previsión de una oleada de migrantes indocumentados, Chile niega que haya una crisis migratoria y asegura que el flujo de personas no ha aumentado en los últimos años.

El pasado lunes, varias decenas de migrantes presuntamente irregulares, que estaban varados entre la frontera de Chile y Perú, cruzaron hacia territorio peruano, tras burlar la seguridad establecida en el sitio. Algunos migrantes que no han podido entrar a Perú han asegurado a medios locales que se han visto obligados a abandonar el país austral ante el endurecimiento de las políticas migratorias.

En medio de este panorama, ambos gobiernos crearon un Comité Binacional de Cooperación Migratoria y acordaron "mejorar" la gestión migratoria y el control policial fronterizo en zonas de interés común.

En definitiva, un video que muestra a un militar peruano criticando el ingreso de migrantes irregulares a su país está generado con IA, como lo demuestra una búsqueda inversa y el análisis del vídeo. Además, ningún medio de comunicación fiable reportó dicho suceso. EFE