Nasralla denuncia "errores graves" en más de 5.000 actas y solicita revisión minuciosa

Tegucigalpa, 6 dic (EFE).- El candidato presidencial hondureño del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció este sábado la existencia de "inconsistencias y errores graves" en más de 5.000 actas electorales, y pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) una "revisión minuciosa", que podría incluir una verificación voto por voto.

Nasralla afirmó en sus redes sociales que esas irregularidades "están alterando la voluntad del pueblo expresada en las urnas" y que su equipo de cómputo, con "el 100 % de las actas físicas en mano", le demuestra que ganó las elecciones generales del 30 de noviembre.

Según los resultados preliminares del CNE, que no se han actualizado desde este viernes, con el 88,02 % de las actas escrutadas, Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, seguía a la cabeza con 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que Nasralla acumulaba 1.112.570 (39,49 %), una tendencia estable desde el jueves anterior.

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue relegada en un lejano tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30 %).

Hasta ahora, las autoridades electorales no han explicado por qué el conteo permanece detenido desde la tarde del viernes, situación que se refleja en la página web del organismo.

Nasralla llamó a la "tranquilidad" y recordó que, según el reglamento, el plazo para solicitar revisiones de actas vence el 29 de diciembre.

Desde el día de los comicios generales, los duodécimos desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de regímenes militares, el ente electoral tiene hasta 30 días para dar a conocer los resultados finales.

Los hondureños votaron para elegir un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano.