Milei asistirá a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado en Oslo

Buenos Aires, 6 dic (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, viajará el próximo 10 de diciembre a la ciudad de Oslo, Noruega, para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la venezolana María Corina Machado, opositora del régimen de Nicolás Maduro.

"La Argentina está del lado correcto de la historia. En el lugar donde nunca debimos salir. A favor de la paz y la libertad", expresó este sábado el subsecretario de Prensa del Gobierno de Milei, Javier Lanari, al confirmar la presencia del mandatario en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025.

Machado fue galardonada con el Premio Nobel "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció el Comité Nobel noruego el pasado 10 de octubre.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre en la ciudad de Oslo, Noruega, y según confirmó el Instituto Nobel noruego, contará con la presencia de Machado.

Argentina y Venezuela mantienen un fuerte enfrentamiento político desde la llegada de Milei a la Presidencia del país en diciembre de 2023.

La última crisis se desató el pasado 8 de diciembre, cuando el gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido tras su ingreso a Venezuela y acusado de espionaje, un caso que generó una fuerte reacción por parte del Gobierno de Milei.

A poco de cumplirse un año de su detención, la exministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, aseguró que lo devolverá al país: “No hemos dejado ni un solo día de trabajar para ver cómo traer a Nahuel Gallo. No podemos dar detalles, pero lo vamos a traer”.

Las declaraciones de Bullrich coincidieron con un pedido de Argentina ante la Corte Penal Internacional (CPI) de que actúe de inmediato ante el "deterioro" de la situación en Venezuela, que respondió acusando a Buenos Aires de erigirse en un “falso defensor de derechos humanos”, en un cruce de declaraciones que tensó la apertura de la Asamblea de Estados Parte del tribunal en La Haya. EFE