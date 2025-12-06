Agencias

La venezolana Edymar Brea gana el oro en los 5.000 metros

Lima, 5 dic (EFE).- La venezolana Edymar Brea ganó este viernes la medalla de oro en los 5.000 metros del atletismo en los XX Juegos Bolivarianos, después de que esta misma semana hiciera lo propio en los 10.000 metros.

En la última jornada de competiciones en el estadio de la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima, Brea fue la primera en los 5.000 metros, con un tiempo de 16 minutos, 8 segundos y 45 centésimas.

A la venezolana le siguieron la boliviana Benita Parra, que se llevó la plata al cruzar la meta en segundo lugar con apenas medio segundo de distancia sobre Brea, y la peruana Saida Meneses, medalla de bronce con 16 minutos, 9 segundos y 61 centésimas.

El lunes, Brea se había llevado su primer oro en los 10.000 metros al completar la prueba en 35 minutos y 47 centésimas.

Venezuela terminó la jornada con otros dos oros más en el atletismo, conseguidos por Leodán Torrealba en el triple salto al hacer una distancia de 16 metros y 59 centímetros, y por Rosa Rodríguez en el lanzamiento de martillo, al llevarlo a 69 metros y 97 centímetros. EFE

