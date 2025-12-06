Agencias

La colombiana Minante y las hermanas chilenas García ganan los oros de natación artística

Lima, 5 dic (EFE).- La colombiana Emily Minante se adjudicó este viernes el oro en natación artística individual, por delante de la peruana Ariana Coronado, que se colgó la medalla de plata, y de la venezolana Anastasia Roque, que fue bronce, mientras que la pareja chilena formada por las hermanas Soledad y Trinidad García ganó la presea dorada en la competición por duetos.

En un concurso con solo cuatro competidoras, Minante logró una puntuación de 336,08, mientras que la peruana Coronado obtuvo 315,23 y la venezolana Roque 266,78. Fuera del podio se quedó la guatemalteca Rebeca Urías, con una puntuación de 266,00.

En duetos, las hermanas chilenas García se alzaron con el triunfo al obtener 437,92 puntos, por delante de los 398,31 puntos de Perú, que se quedó con la plata, y de los 382,11 de Colombia, que fue bronce. Fuera del podio se quedaron los duetos de Venezuela y Guatemala. EFE

