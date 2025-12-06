Agencias

Irán prueba un misil con alcance superior a la longitud del golfo Pérsico

Teherán, 6 dic (EFE).- Irán anunció este sábado que probó por primera vez un misil cuyo alcance supera el área del golfo Pérsico, durante las maniobras militares navales que realizó la Guardia Revolucionaria en estas aguas el jueves y viernes.

“Utilizamos por primera vez en el golfo Pérsico un misil cuyo alcance cubre toda la extensión del golfo (1.375 kilómetros)”, afirmó el comandante de la Fuerza Naval del cuerpo militar de élite iraní, el general de brigada Alireza Tangsiri, según informó la agencia Tasnim.

El alto cargo castrense dijo que en las maniobras, bautizadas como ‘Eqtedar’ (autoridad) y realizadas en zonas marítimas del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el mar de Omán, “mostramos parte de nuestras capacidades, entre ellas los misiles: tanto los misiles de defensa aérea como los misiles superficie-superficie”.

Tangsiri indicó que el proyectil, fabricado por la Armada de la Guardia Revolucionaria, posee capacidades únicas y es maniobrable tras ser lanzado.

Esta prueba se ha realizado en medio de las demandas de países occidentales e Israel a Irán para que reduzca el alcance de sus misiles, una de las condiciones que Estados Unidos ha impuesto a Teherán para alcanzar un acuerdo con el país persa sobre su programa nuclear.

En medio de las tensiones, el general de brigada iraní enfatizó además que la fuerza que dirige “mantiene un pleno dominio de inteligencia en todo el golfo Pérsico” y resaltó que monitorea minuciosamente el paso de destructores y portaaviones de Estados Unidos en la zona.

“Si intentan agredir o perjudicar los intereses de nuestro país, sin duda recibirán una dura respuesta”, alertó.

Irán e Israel libraron una guerra en junio, en la que el Estado judío bombardeó durante 12 días instalaciones militares, civiles y nucleares del país persa, y en la que participó Estados Unidos con ataques a las tres principales instalaciones atómicas iraníes. EFE

