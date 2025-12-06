Agencias

Grupo de K-pop femenino Twice dona 110.000 euros a las víctimas del incendio de Hong Kong

Seúl, 6 dic (EFE).- El popular grupo femenino de K-pop Twice donó un millón de dólares hongkoneses (algo más de 110.000 euros) a las víctimas del incendio que la semana pasada asoló un complejo residencial en Hong Kong, dejando al menos 159 muertos, anunciaron este sábado los representantes de la banda.

En un mensaje en la red social Weibo, la versión china de Twitter, recogido por la agencia de noticias surcoreana Yonhap, los representantes detallaron que los fondos se usarán para dar alojamiento, apoyo psicológico y ayudas a las familias y los menores afectados.

Está previsto que las surcoreanas actúen este sábado y domingo en el estadio Kai Tak de Hong Kong como parte de su gira mundial, que las llevará también a ciudades como Chicago, Lisboa, Barcelona o París.

El siniestro, que se originó el pasado 26 de noviembre durante unos trabajos de renovación en la fachada del complejo residencial Wang Fuk Court, con capacidad para 4.600 residentes, se propagó en minutos por siete de sus ocho torres, y está considerado el incendio más mortífero en Hong Kong en décadas.

La consultora Will Power Architects, responsable de la supervisión de las obras de renovación, ha anunciado su cierre, después de que sus dos directores fueran arrestados junto a otros 19 implicados en una operación policial vinculada a la tragedia. EFE

