Gobierno venezolano augura una "gran victoria" frente a las "amenazas" de Estados Unidos

Caracas, 6 dic (EFE).- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, auguró este sábado una "gran victoria" frente a las que consideró como "amenazas" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue aeronaval en el mar Caribe bajo el argumento de combate al narcotráfico, pero que Nicolás Maduro denuncia como un intento de propiciar un cambio de régimen.

Caracas, 6 dic (EFE).- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este sábado que Venezuela está en "una revolución pacífica, pero no es una revolución desarmada", en un contexto en el que denuncia como "amenaza" el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe.