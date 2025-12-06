Agencias

Gobierno Hamás: Israel solo permite 16 % de camiones con gas de cocina pactados para Gaza

Jerusalén, 6 dic (EFE).- El Gobierno gazatí, liderado por Hamás, condenó este sábado que Israel solo permite la entrada del 16 % de los camiones cisterna con gas para cocinar pactados en el acuerdo de alto el fuego rubricado el pasado 10 de octubre.

"Solo 104 camiones de gas entraron en Gaza. Este es el número real de camiones que accedieron desde el alto el fuego hasta el 6 de diciembre de 2025, en comparación con los 660 camiones que debían entrar en este período", desglosan desde la oficina de prensa del Gobierno de Gaza en un comunicado.

De acuerdo a la Administración de Hamás, "2,4 millones de gazatíes carecen del suministro mínimo de gas para cocinar", incluyendo aquí las necesidades del servicio por parte de hogares, hospitales, panaderías o cocinas comunitarias.

La parte que corresponde a cada familia es de 8 kilogramos de gas para cocinar por suministro, pero "debido a la escasez, cada ciclo de distribución tarda al menos tres meses para poder completarse las solicitudes de este sistema" informático, con el que calculan las proporciones de cada núcleo familiar y la cuota asignada.

Estos camiones cisterna sobre los que el Gobierno de Gaza pide un mayor acceso son vehículos que trasportan gas para cocinar, pero en ocasiones también proveían diésel o combustible, destinado a uso doméstico, hospitales, generadores, hornos, panaderías, etcétera.

La semana pasada, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) informó que un 7 % de los niños gazatíes sufre desnutrición aguda, según un sondeo realizado sobre casi 8.000 menores.

Desde el alto el fuego de octubre, la entrada de ayuda humanitaria ha aumentado, aunque las organizaciones humanitarias denuncian que aún no llega a los 600 camiones diarios que deberían acceder al enclave palestino para cubrir necesidades básicas.

Parte de esa ayuda llega a través de organizaciones humanitarias y de la ONU, y otra parte se destina a los comercios privados. Gazatíes consultados por EFE denuncian que el acceso a la carne y el pescado es aún difícil y los precios en el mercado privado son altos.

Los habitantes de la Franja padecen desde el comienzo de la ofensiva israelí en octubre de 2023 el bloqueo del acceso de ayuda impuesto por Israel, que llegó a ser total desde marzo hasta mayo de este año. EFE

