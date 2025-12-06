El exministro conservador Malcolm Offord se pasa al partido Reform UK de Farage

Dublín, 6 dic (EFE).- El dirigente conservador británico Malcolm Offord, miembro de la cámara de los lores y exministro, comunicó este sábado que ha decidido pasarse al partido populista de derechas Reform UK, de Nigel Farage.

Offord declaró hoy en un mítin junto a Farage que abandonará su puesto en la cámara alta de Londres para presentarse a las elecciones autonómicas escocesas del próximo año como candidato de Reform UK.

"Escocia necesita a Reform y Reform a Escocia", dijo el hasta ahora político 'tory', quien aseguró que quiere que la provincia vuelva ser un "país próspero, feliz y sano".

Por su parte, Farage afirmó que está "encantado" de incluir en las listas de su formación a Offord, cuya salida del Partido Conservador calificó de "acto valiente e histórico".

El político y empresario escocés fue nombrado miembro vitalicio de la cámara de los lores por el exprimer ministro Boris Johnson y ejerció como ministro de Exportaciones desde 2023 hasta las elecciones generales de junio de 2024.

El diputado conservador británico Danny Kruger y Nadine Dorries, exministra de Cultura durante el Gobierno de Johnson, también anunciaron en los últimos meses que se pasaban a Reform UK, que cuenta con cinco parlamentarios en la cámara baja tras los pasados comicios generales.

La formación de Farage -antes al frente del Partido del Brexit- lidera ahora las encuestas de intención de voto en el Reino unido, con un apoyo en torno al 25 %, seguido de los laboristas, con 19 %, y los conservadores con 18 %.

La próxima gran cita electoral en este país serán las elecciones municipales parciales en Inglaterra y autonómicas en Escocia y Gales en mayo de 2026, mientras que los comicios generales se prevén en 2029. EFE