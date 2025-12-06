El ecuatoriano Miño logra el oro en tenis de mesa y Perú lo hace en dobles y por equipos

Lima, 5 dic (EFE).- El ecuatoriano Jorge Miño se colgó este viernes la medalla de oro en el tenis de mesa de los XX Juegos Bolivarianos al ganar la final del torneo individual masculino al colombiano Emanuel Otálvaro por 4-0 (11-8, 11-9, 11-5 y 11-7), mientras que el bronce quedó para el venezolano César Augusto Castillo y el peruano Felipe Duffo.

Antes de la final, Miño había vencido en los cuartos de final al peruano Rodrigo Hidalgo por 3-0 (11-9, 11-5 y 11-5) y en las semifinales al venezolano Castillo, por 4-3 (8-6, 6-11, 11-8, 5-11, 11-5, 11-7 y 12-10).

Perú resultó el ganador tanto en la prueba de dobles como en el torneo por equipos, con Carlos Alonso Fernández, Diego Takeda, Rodrigo García y Duffo, quienes se impusieron por 3-1 en la final a Venezuela.

La victoria en dobles fue para la pareja peruana integrada por Duffo y Fernández, que en la final se impusieron por 1-3 a la otra pareja peruana, integrada por Takeda e Hidalgo. EFE

