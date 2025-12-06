Agencias

El Cuenca empata en Ecuador y reduce la opción de ir a Copa Sudamericana de 2026

Guayaquil (Ecuador), 5 dc (EFE).- El Deportivo Cuenca empató este viernes 0-0 con el Delfín y redujo la opción para acceder a Copa Sudamericana de 2026, en el inicio de la octava fecha del hexagonal del fútbol de Ecuador por un billete al torneo sudamericano.

El cuadro cuencano salió urgido por ganar para seguir en puja por un billete a la Sudamericana del próximo año, pero careció de claridad en su propuesta de juego ante un Delfín que se presentó para cumplir con el calendario de partidos.

El Deportivo Cuenca se quedó en el tercer puesto de la tabla de posiciones, con 53 puntos, contra los 56 del Macará y los 55 del Aucas, que completarán la jornada entre este sábado y el lunes venidero.

El cuadro cetáceo es penúltimo del hexagonal, con 36 unidades, descartado de toda opción para pescar algún billete para un torneo internacional, aunque tampoco está amenazado con algún castigo en la disputa del torneo.

En la parte final del encuentro, el Delfín recurrió al contraataque aprovechando los espacios que dejó el local en defensa y desperdició varias oportunidades para convertir sobre el arco del argentino Brian Bustos.

La octava fecha del hexagonal por el título de la Liga Pro enfrentará este sábado al Independiente del Valle con el Libertad y concluirá el próximo domingo con los choques Barcelona-Universidad Católica y Orense-Liga Deportiva Universitaria de Quito. EFE

