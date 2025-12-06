El Barça reafirma su liderato con una victoria de peso en La Cartuja (3-5)

Sevilla, 6 dic (EFE).- El Barcelona reafirmó este sábado su liderato en LaLiga al lograr una victoria de peso en el estadio de La Cartuja ante el Betis (3-5), un rival que está en una gran forma pero que tuvo que sucumbir ante la calidad del rival, en el que destacó los tres goles que logró Ferran Torres en la primera mitad.

El conjunto visitante, que vio como a los seis minutos el brasileño Antony dos Santos abrió el marcador para el Betis, no tardó en reaccionar para irse al descanso con un claro 1-4, con un triplete de Ferran Torres y otro tanto del suizo Roony Bardghji.

Ya en la segunda parte, al cuarto de hora, Lamine Yamal marcó de penalti el 1-5 y después el Betis maquilló el resultado con dos tantos en la recta final, uno de Diego Llorente y otro del colombiano Cucho Hernández, también de penalti.