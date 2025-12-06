EEUU y Perú reafirman lucha contra el narcotráfico y cooperación en minerales críticos

Washington, 5 dic (EFE).- Los Gobiernos de Estados Unidos y Perú reafirmaron este viernes luego de una reunión bilateral en Washington su cooperación para combatir el narcotráfico, así como cooperación en minerales críticos.

La reunión fue auspiciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y recibió al canciller peruano, Hugo de Zela, de acuerdo con una publicación de Rubio en su cuenta oficial de X.

Sin proporcionar detalles, Rubio dijo que la reunión sirvió para acordar seguir el trabajo bilateral para "desmantelar" organizaciones criminales de la egión e impulsar la cooperación en "minerales críticos", así como "fortalecer la cooperación en materia de seguridad".

Por su parte, la Cancillería peruana agregó que durante la reunión De Zela y Rubio definieron detalles sobre una "Estrategia de Seguridad Nacional" que fue publicada por Estados Unidos para "estrechar" la cooperación entre ambos países.

Finalmente, De Zela abordó con Rubio posible cooperación en materia aeroespacial y la inversión en sectores relacionados a la minería e infraestructura.

El canciller peruano invitó a Rubio a visitar Lima y de acuerdo con el comunicado peruano el secretario de Estado estará en la nación suramericana en 2026. EFE