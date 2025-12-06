Detienen en Perú al asesino de una adolescente española que llevaba 15 años prófugo

Lima, 5 dic (EFE).- La Policía Nacional de Perú (PNP) detuvo este viernes en Lima a Cristian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuki´, quien era requerido por la Justicia española y estaba incluido en la lista de los más buscados a nivel mundial por Europol por el asesinato de la adolescente Silvia Rodríguez Fernández, ocurrido en 2010 en el municipio madrileño de Leganés.

"El sujeto es responsable del asesinato de la menor Silvia Rodríguez Fernández (16 años), en Leganés (España), crimen que generó gran conmoción internacional. Tras permanecer prófugo por 15 años bajo una identidad falsa en Perú, fue finalmente ubicado gracias a labores de inteligencia y verificación biométrica", informó la Policía este viernes en un comunicado.

La captura se dio a través de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, con apoyo de las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol Lima quienes verificaron que el prófugo contaba con documento nacional de identidad falso con otro apellido.

La Policía indicó que Granadino evadió así la Justicia por 15 años y para su captura se intensificaron las acciones de observación, vigilancia y seguimiento para dar con el paradero del prófugo.

Finalmente, fue detenido este viernes a las 14.00 hora local (19.00 GMT) en las inmediaciones de la empresa Alimentos Cielo, ubicada el distrito de Lurín, en el sur de la capital peruana.

La alerta de notificación roja de Interpol fue emitida el 16 de noviembre de 2010, seis días después del asesinato de la adolescente, ocurrido el 10 de noviembre.

La Policía Nacional sostuvo que la víctima conoció a Granadino cuando ella tenía 14 años y él 28, y según el entorno de la joven, "la relación estaba marcada por el maltrato". "En octubre de 2010, semanas antes del crimen, Silvia decidió terminar con él tras soportar episodios de violencia física", señaló el comunicado.

"El día de su asesinato, Silvia habíLuistoa comido en su casa tras regresar del instituto y fue vista por última vez en compañía de una amiga. Su cadáver fue encontrado al día siguiente en un contenedor de basura por una persona sin hogar, envuelto en una maleta", precisó la PNP sobre el suceso, al agregar que en la escena del crimen había ADN del peruano.

Según la investigación, Granadino había comprado con antelación un billete de avión a Lima, su ciudad natal, para huir el mismo día del asesinato. EFE

