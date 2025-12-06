Agencias

Decomisan 835 paquetes de droga en el Pacífico panameño y detienen a cuatro sospechosos

Ciudad de Panamá, 6 dic (EFE).- Agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá incautaron un cargamento de 835 paquetes de droga en el Pacífico panameño y arrestaron a cuatro personas por su presunta vinculación con el alijo, informó este sábado el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

Los paquetes con la sustancia ilícita estaban en una embarcación que fue interceptada al sur de Isla Chepillo frente a las costas de la provincia de Panamá, en el litoral Pacífico.

Durante la acción policial, realizada en coordinación con la fiscalía antidrogas del MP, "4 personas fueron aprehendidas" para ser llevadas ante un Juez de Garantías, indicó en sus redes sociales la entidad investigadora.

La información no precisa el tipo de droga incautada y el peso total, aunque los paquetes de sustancia ilícita suelen pesar un kilo y la cocaína es la que más se trafica por los puertos de Panamá.

El 11 de noviembre pasado, Las autoridades panameñas informaron de la incautación "histórica" de 13.508 kilos de cocaína, valoradas en el mercado en unos 200 millones de dólares, en un barco tipo remolcador interceptado en aguas del Pacífico de Panamá que navegaba hacia Norteamérica procedente de Colombia.

Durante la incautación de este voluminoso cargamento fueron capturadas diez personas nacionales de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Colombia.

Panamá, un país de tránsito de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales. EFE

