De la Cruz pegó un grand slam y Toros apagaron el brillo de las Estrellas

Santo Domingo, 5 dic (EFE).- Bryan de la Cruz disparó un grand slam, Jeimer Candelario agregó un cuadrangular y los Toros del Este anotaron cinco carreras en la novena entrada para derrotar a las Estrellas Orientales en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Candelario inició el ataque de los Toros en la novena entrada al despachar la pelota por encima de la barda del jardín derecho frente a los envíos del relevista Jhan Mariñez.

De la Cruz completó el ataque de esa entrada con un tablazo que dejó el terreno del estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís (este), para sumar cuatro vueltas a su cuenta personal.

Allan Castro produjo dos vueltas y Gilberto Celestino anotó una vuelta carrera por los taurinos.

Aaron Brooks (2-3) recorrió las primeras 6.1 entradas sin que le anotaran y se llevo la victoria.

Enny Romero (1-1) tiró 5.1 episodios en la que le anotaron dos veces y recetó cinco ponches por los paquidermos, quienes contaron con dos imparables de Jorge Mateo y Raimel Tapia.

LEONES 3-5 TIGRES

Albert Abreu tuvo una salida de calidad, laboró 6 entradas en las que ponchó a 7 bateadores y permitió 1 vuelta, mientras Ronny Mauricio conectó 1 jonrón de 2 carreras para que los Tigres del Licey vencieran a los Leones del Escogido, en el Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

Mauricio, quien jugó en la liga dominicana por primera vez desde que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en 2023, mandó la pelota por encima de la pared del jardín derecho, para producir dos carreras, ante el abridor de los Leones, el cubano Norge Ruiz.

Mel Rojas Jr. anotó dos veces, el estadounidense Cal Stevenson produjo una vuelta, mientras su compatriota David Hensley y Cristhian Adames anotaron una carrera por los felinos.

Anderson Severino (1) retiró a los cinco bateadores que enfrentó y se acreditó el salvamento.

Sócrates Brito pegó un jonrón, Erik González anotó e impulsó una carrera y Eguy Rosario remolcó una para los escarlatas, quienes perdieron su tercer juego en línea.

Ruiz (0-2) fue tocado con 5 anotaciones, 3 de ellas limpias, en 2.1 entradas y perdió el partido.

GIGANTES 7-3 ÁGUILAS

Kelvin Gutiérrez disparó un cuadrangular, Hanser Alberto produjo 2 anotaciones y Deyvison De Los Santos remolcó y anotó 1 carrera para que los Gigantes del Cibao derrotaran a sus vecinos las Águilas Cibaeñas.

Los Gigantes, que jugaron en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste), también contaron con anotada y empujada de Gary Sánchez, con dos anotadas de Kenny Piper y con los aportes de Luis García Jr. y Leury García, que pisaron el plato en una ocasión cada uno.

El relevista Alberto Pacheco (1-1) ganó el juego al lanzar un capítulo en blanco.

Ezequiel Duran remolcó a Steward Berroa y Leody Taveras para destacarse en el ataque.

Jorge Tavarez (2-1) permitió 3 carreras, 2 de ellas limpias, en 4.2 entradas de 6 ponches y perdió el juego por las cuyayas.

Las victorias de Tigres (15-19) y Gigantes (15-19), junto a la derrota de las Estrellas (16-20), mantiene a estos tres equipos en un empate virtual en la tercera posición del campeonato, que lideran las Águilas (26-9), seguidas de Toros (Estrellas (16-20), mientras los Leones (14-29) son últimos de cara a las semifinales. EFE